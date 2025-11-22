Quân khu 7 thăm, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong do thiên tai tại Lâm Đồng

Ngày 22-11, đoàn công tác Quân khu 7 do Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 dẫn đầu, đã đến thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ cho 3 gia đình có người thân tử vong trong đợt thiên tai vừa qua tại tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn đã đến thăm gia đình anh Kon Sơ Ha Yun (thôn 6, xã Lạc Dương) có mẹ mất do bị cây ngã đè; gia đình bà Nguyễn Thị Lan có chồng tử vong vì sạt lở đất khi đang làm vườn; và gia đình chị Ka En có chồng không may thiệt mạng do cây ngã đổ.

Đoàn công tác Quân khu 7 chia sẻ sâu sắc với những mất mát, đau thương của các gia đình. Ảnh: BIỆN CƯỜNG

Tại các nơi đến, Đại tá Lê Xuân Bình ân cần thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát với thân nhân các nạn nhân, đồng thời thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao hỗ trợ 10 triệu đồng/gia đình, nhằm góp phần giúp các gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Sư đoàn 302 và chính quyền địa phương cũng đã trao thêm phần kinh phí hỗ trợ.

Đại tá Lê Xuân Bình trao kinh phí hỗ trợ đến các gia đình. Ảnh: BIỆN CƯỜNG

Cùng dịp này, đoàn công tác do Đại tá Trần Hữu Nhân, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 dẫn đầu, đã đến thăm, động viên và hỗ trợ hai hộ dân là bà Nguyễn Thị Anh Đào và bà Nguyễn Thị Hà (ngụ thôn Phú Trung, xã Đức Trọng), bị thiệt hại nặng do lũ cuốn trôi nhà. Mỗi hộ được trao 5 triệu đồng hỗ trợ ban đầu.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng và Sư đoàn 302 cũng hộ trợ kinh phí cho các gia đình.

THU HOÀI