Hà Nội dự kiến cấm xe xăng, dầu theo giờ và khu vực từ năm 2026

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP về việc thông qua Nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp nhằm hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố. Nghị quyết dự kiến được xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 28, diễn ra ngày 26 và 27-11

TP Hà Nội dự kiến cấm xe máy, ô tô chạy xăng, dầu lưu thông tại 9 phường ở trong vành đai 1 từ ngày 1-7-2026

Theo UBND TP Hà Nội, vùng phát thải thấp sẽ áp dụng tại những khu vực có yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt theo Quy hoạch Thủ đô, nơi thường xuyên ùn tắc giao thông, hoặc có chỉ số chất lượng không khí ở mức dưới trung bình trong ít nhất một năm gần nhất theo số liệu từ các trạm quan trắc quốc gia và thành phố.

Trong vùng phát thải thấp, thành phố sẽ áp dụng các biện pháp như: phát triển vận tải hành khách công cộng, khuyến khích sử dụng phương tiện thân thiện môi trường, tổ chức không gian đi bộ - đi xe đạp, xây dựng trạm tiếp năng lượng sạch và hạ tầng thu gom - xử lý pin xe điện, nâng cao văn hóa giao thông và hạn chế phương tiện cá nhân.

Đáng chú ý, UBND TP Hà Nội đề xuất:

- Cấm xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng, dầu hoạt động kinh doanh trên nền tảng ứng dụng kết nối vận tải lưu thông trong vùng phát thải thấp;

- Cấm xe mô tô, xe gắn máy khác lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ hoặc khu vực;

- Hạn chế, tiến tới cấm xe ô tô không đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ hoặc khu vực.

Lộ trình thực hiện:

- Từ ngày 1-7-2026, TP Hà Nội sẽ thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong vành đai 1, gồm 9 phường: Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà và Tây Hồ.

- Từ ngày 1-1-2028, thực hiện vùng phát thải thấp tại vành đai 1 và một số khu vực tại vành đai 2 trở vào. Gồm 9 phường vành đai 1 và các phường: Láng, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai và Vĩnh Tuy…

Chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện:

TP Hà Nội cũng dự thảo nghị quyết hỗ trợ người dân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 2 năm trở lên, là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch khi chuyển đổi sang xe năng lượng xanh (giá trị từ 10 triệu đồng trở lên).

- Mức hỗ trợ 20% giá trị phương tiện, tối đa không quá 5 triệu đồng/xe;

- Hộ nghèo được hỗ trợ 20 triệu đồng, hộ cận nghèo 15 triệu đồng;

- Mỗi cá nhân chỉ được nhận hỗ trợ cho một phương tiện, trong thời gian từ khi nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2030.

Ngoài ra, thành phố còn dự kiến:

- Hỗ trợ 50% lệ phí đăng ký, cấp biển số cho xe chuyển đổi sang năng lượng sạch, trong thời gian nghị quyết có hiệu lực đến trước 1-1-2031;

- Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 100% lệ phí.

NGUYỄN QUỐC