Giá xăng tăng, giá dầu giảm

Kể từ 15 giờ ngày 4-12, giá xăng tiếp tục tăng mạnh, trong khi giá dầu giảm.

Chiều 4-12, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin: Bộ Công thương đã ban hành văn bản hỏa tốc ngày 4-12 gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành vừa qua (từ ngày 27-11 đến 3-12) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ quyết định giữ nguyên mức sản lượng khai thác dầu cho đến hết năm 2026; căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn; Mỹ và Nga không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới như trên, cùng với biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công thương - Tài chính đã quyết định phương án điều hành giá xăng dầu trong nước bảo đảm phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo đó, kỳ này, xăng E5RON92 có giá mới là 19.822 đồng/lít (tăng 534 đồng/lít); xăng RON95-III là 20.460đồng/lít (tăng 451 đồng/lít); dầu diesel 0.05S là 18.380đồng/lít (giảm 420 đồng/lít); dầu hỏa 18.893 đồng/lít (giảm 580 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S là 13.436 đồng/kg (giảm 52 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

IMG_4667.png
Giá xăng dầu chiều 4-12. Nguồn: DMS

Trong kỳ điều hành này, liên bộ tiếp tục không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Thời điểm áp dụng mức giá mới kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công thương. Bộ Công thương tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện

PHÚC HẬU

