Lần đầu tiên, vi phẫu thành công cứu sống ngón tay của một thủy thủ bị đứt rời sau 25 giờ

Ngày 9-12, Bệnh viện Việt Đức đã thông tin về việc, lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện vi phẫu thuật thành công cứu sống ngón tay của một thủy thủ bị đứt rời khi đang ở trên biển sau 25 giờ.

Bệnh nhân là anh D., thủy thủ trên tàu viễn dương đang di chuyển qua vùng biển miền Trung, trong khi sửa chữa thiết bị đã bị tai nạn nghiêm trọng đứt rời ngón trỏ tay phải.

Các thuyền viên trên tàu đã nhanh chóng sơ cứu và bảo quản phần chi thể đứt rời vào bình giữ nhiệt, nỗ lực đưa nạn nhân lên bờ, tiếp cận cơ sở y tế gần nhất tại miền Trung.

Ảnh chụp bàn tay và ngón tay bị đứt rời của bệnh nhân D. Ảnh: BVCC

Trong tình huống khẩn cấp, sau khi được nhân viên y tế hỗ trợ xử trí cấp cứu, anh D. mong muốn được nối lại phần chi thể đứt rời nên anh và gia đình đã đón chuyến bay sớm nhất từ Đà Nẵng ra Hà Nội vào rạng sáng hôm sau và đến Bệnh viện Việt Đức, với phần ngón tay bị đứt rời có thời gian thiếu máu tới 25 giờ.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức thực hiện ca vi phẫu nối lại ngón tay cho bệnh nhân D.

Tại Bệnh viện Việt Đức, các chuyên gia đã đánh giá phần chi thể đứt rời đã được sơ cứu, bảo quản đúng cách, khớp ngón tay còn mềm, cấu trúc mô được bảo toàn tốt. Bệnh viện lập tức hội chẩn đa chuyên khoa để đưa ra phương án xử trí tối ưu là thực hiện vi phẫu nối lại ngón tay cho người bệnh.

Ngón tay của bệnh nhân D. được nối lại đã có thể cử động

Hiện tại, sau phẫu thuật, vết thương đã liền, ngón tay hồng, sống hoàn toàn, bệnh nhân đang được tập phục hồi chức năng để lấy lại khả năng vận động và cảm giác của ngón tay.

KHÁNH NGUYỄN