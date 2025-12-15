Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM

1. Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 5: Ngày 17-12-2025, lúc 8 giờ tại Trung tâm chính trị phường Tân Hòa (số 730/9 Lạc Long Quân, phường Tân Hòa), tiếp xúc cử tri các phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn. Ngày 17-12-2025, lúc 14 giờ tại Hội trường UBND phường Tân Phú (số 70 Thoại Ngọc Hầu, phường Tân Phú), tiếp xúc cử tri các phường: Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú.

2. Tổ ĐBQH số 7: Ngày 19-12-2025, từ 13 giờ 30 đến 15 giờ tại Hội trường UBND phường Gò Vấp (số 332 Quang Trung, phường Gò Vấp), tiếp xúc cử tri các phường: Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Hội Tây, An Hội Đông. Ngày 19-12-2025, lúc 15 giờ 30 tại trụ sở Hội trường Đảng ủy phường Đức Nhuận (số 92 Trần Khắc Chân, phường Đức Nhuận), tiếp xúc cử tri các phường: Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận.

3. Tổ ĐBQH số 10: Ngày 15-12-2025, tiếp xúc cử tri trực tiếp tại Trung tâm chính trị xã Đông Thạnh (số 417 Tô Ký, xã Đông Thạnh) kết nối trực tuyến với điểm cầu tại Hội trường UBND xã Tân An Hội (số 77 Tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội), tiếp xúc cử tri các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh.

4. Tổ ĐBQH số 11: Ngày 19-12-2025, lúc 8 giờ tại trụ sở UBND phường Bình Dương, tiếp xúc cử tri các phường: Bình Dương, Phú An, Vĩnh Tân. Ngày 19-12-2025, lúc 14 giờ tại trụ sở UBND phường Tân Khánh, tiếp xúc cử tri các phường: Bình Cơ, Tân Khánh.

5. Tổ ĐBQH số 12: Ngày 16-12-2025, lúc 8 giờ tại trụ sở UBND phường Đông Hòa, tiếp xúc cử tri các phường: Đông Hòa, Dĩ An. Ngày 16-12-2025, lúc 14 giờ tại trụ sở UBND phường Tân Đông Hiệp, tiếp xúc cử tri phường Tân Đông Hiệp.

6. Tổ ĐBQH số 13: Ngày 18-12-2025, lúc 8 giờ tại trụ sở UBND phường Lái Thiêu, tiếp xúc cử tri là cán bộ công chức, lực lượng vũ trang các phường: Lái Thiêu, Bình Hòa. Ngày 18-12-2025, lúc 14 giờ tại trụ sở UBND phường An Phú, tiếp xúc cử tri phường An Phú.