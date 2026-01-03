Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công, khánh thành đồng loạt 234 dự án lớn trên cả nước

Công điện nêu rõ, trong năm 2025, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thành công 3 buổi lễ khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình lớn, trọng điểm phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội quốc gia.

Riêng lễ khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình lớn, trọng điểm phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội quốc gia chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (tổ chức vào ngày 19-12-2025) với tổng số 564 công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành phố, tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng; trong đó có cả các dự án do tư nhân tham gia đầu tư khoảng 3,84 triệu tỷ đồng (chiếm 74,7%), nhà nước đầu tư khoảng 1,3 triệu tỷ đồng (chiếm 25,3%).

Để thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, phấn đấu sớm hoàn thành đưa vào khai thác các công trình, dự án, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như chủ động ngăn chặn, phát hiện sớm, không để mắc các khuyết điểm nhỏ tích lũy thành sai phạm lớn, gây hậu quả nghiêm trọng; tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm gây thất thoát, lãng phí tài sản, ngân sách nhà nước và tư nhân trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu rút ngắn tiến độ từ 3 đến 6 tháng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu và các đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, "thần tốc, táo bạo hơn nữa" trong triển khai các nhiệm vụ; kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", làm việc "3 ca, 4 kíp", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ"… để phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng các dự án sớm nhất có thể, trong đó yêu cầu:

Đối với các công trình, dự án phải hoàn thiện, hoàn chỉnh các hạng mục cuối cùng và các dự án thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12-2025, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu và các đơn vị liên quan cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong khâu tổ chức thực hiện, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, phấn đấu hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng trước ngày tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (dự kiến bắt đầu từ ngày 19-1-2026).

Đối với các dự án đang triển khai thực hiện, các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, khoa học; tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị… để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu rút ngắn tiến độ từ 3 đến 6 tháng. Thủ tướng lưu ý, việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với bảo đảm nâng cao chất lượng công trình, không vì tiến độ mà bỏ qua các quy trình, thủ tục, công nghệ, lựa chọn loại vật liệu không bảo đảm tiêu chuẩn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động.

Đối với các dự án khởi công ngày 19-12-2025, các chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để đẩy mạnh triển khai thi công đồng loạt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khởi công xong không triển khai thực hiện; kiên quyết, kiên trì chống bệnh hình thức, quan liêu, không hiệu quả.

Về thực hiện thí điểm thưởng hợp đồng, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá công tác thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp theo quy định.

LÂM NGUYÊN