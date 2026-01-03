Dành 580.133 tỷ đồng cho hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành 4 nghị quyết quan trọng của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến chiến lược giáo dục, phát triển năng lượng quốc gia và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại Nghị quyết số 249/2025/QH15, Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035 nhằm chuẩn hóa và hiện đại hóa hệ thống giáo dục, tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng đào tạo và đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục. Chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước với tổng kinh phí dự kiến khoảng 580.133 tỷ đồng cho cả giai đoạn 2026 - 2035.

Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm xây dựng mạng lưới trường lớp, đầu tư trọng điểm cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo để đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Nghị quyết số 253/2025/QH15 về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 quy định các cơ chế đặc thù để thúc đẩy phát triển năng lượng, bao gồm việc cập nhật quy hoạch điện, đầu tư lưới điện và phát triển điện gió ngoài khơi. Nội dung nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy mua bán điện trực tiếp và khuyến khích đầu tư vào các dự án dầu khí, than quan trọng, cấp bách.

Bên cạnh đó, nghị quyết còn tạo hành lang pháp lý cho việc nghiên cứu phát triển điện hạt nhân module nhỏ và các dự án lưu trữ năng lượng để phục vụ chuyển dịch năng lượng bền vững.

Tại Nghị quyết số 1947/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Lạng Sơn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Đoàn giám sát do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng đoàn để kiểm tra công tác bầu cử tại hai tỉnh Bắc Ninh và Lạng Sơn. Thời gian giám sát đợt 1 dự kiến diễn ra từ ngày 5-1 đến 13-1-2026.

Đoàn giám sát có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc triển khai kế hoạch bầu cử và báo cáo kết quả lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 1-2026 nhằm đảm bảo kỳ bầu cử diễn ra đúng quy định pháp luật và đạt hiệu quả cao.

Tại Nghị quyết số 1948/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tỉnh Phú Thọ và tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn giám sát do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn, thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Phú Thọ và Tuyên Quang.

Nhiệm vụ của đoàn là giám sát việc thực hiện kế hoạch bầu cử theo quy định của Hội đồng bầu cử quốc gia và pháp luật hiện hành. Kết quả giám sát sẽ được báo cáo lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 1-2026 để kịp thời chỉ đạo các bước tiếp theo của công tác bầu cử.

