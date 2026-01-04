HLV Kim Sang-sik đã gửi danh sách 23 cầu thủ dự VCK châu Á đến AFC

Dù HLV Kim Sang-sik chưa chính thức công bố khả năng là vào tối muộn ngày 4-1 hoặc sang buổi họp báo ngày 5-1. Nhưng qua bản danh sách các đội tham dự vừa dược AFC công bố, U23 Việt Nam đã có đủ 23 cái tên tham dự giải.

Danh sách đội U23 Việt Nam bất ngờ được hé lộ từ... AFC.

Gương mặt không có tên ở danh sách được AFC công bố là Lê Phát, cầu thủ thuộc biên chế CLB Ninh Bình, đồng nghĩa với việc cầu thủ này bị loại vào giờ chót.

Lê Phát là cầu thủ trẻ nhất ở U23 Việt Nam và là tác giả bàn gỡ cho U23 Việt Nam trong trận giao hữu thua 1-2 trước U23 Syria tại Qatar. Dù vậy, cầu thủ này không thể cạnh tranh vị trí với các cựu binh khi thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Cũng với việc loại Lê Phát, HLV Kim Sang-sik tiếp tục chờ đợi tín hiệu từ Thanh Nhàn, ông hy vọng tiền đạo này sẽ kịp phục hồi chấn thương và đạt thể trạng tốt nhất cho VCK lần này. Và với việc chưa xác định rõ ràng về chấn thương, khả năng Thanh Nhàn nếu tham dự thì cũng chỉ ra sân từ lượt thứ 2 trong trận gặp U23 Kyrgyzstan vào ngày 9-1.

Theo quy định thì đây chỉ mới là danh sách sơ bộ, HLV Kim Sang-sik có thể điều chỉnh vào ngày 5-1, và Lê Phát vẫn còn cơ hội.

QUỐC CƯỜNG