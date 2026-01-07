Pháp luật

Vận chuyển hơn 2,8kg ma túy để lấy tiền công 5 triệu đồng

Ngày 7-1, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang Trương Trọng Hiếu (sinh năm 1999, trú phường Tân Định, TPHCM) đang vận chuyển trái phép 2,8kg ma túy các loại. 

Cụ thể, lúc 16 giờ 40 phút ngày 2-1, tại ấp Bình Phú, xã Phước Chỉ, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp Đồn Biên phòng Phước Chỉ, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Đội Biên phòng), Công an xã Phước Chỉ bắt quả tang Trương Trọng Hiếu đang vận chuyển ma túy.

đối tượng Hiếu cùng tang vật.jpg
Đối tượng Trương Trọng Hiếu cùng tang vật

Qua giám định, số ma túy trên là Ketamine, Methamphetamine với tổng trọng lượng hơn 2,8kg.

Qua đấu tranh, đối tượng Hiếu khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một người đàn ông Trung Quốc từ Bavet, Campuchia về TPHCM với tiền công 5 triệu đồng.

Sự việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

QUANG VINH

