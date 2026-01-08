Vựa đào lớn nhất Thanh Hóa “xuống lá” chuẩn bị đón tết

Kinh tế

Thời gian này, người trồng đào ở xã Xuân Du (tỉnh Thanh Hóa) đang tất bật tuốt lá (người dân địa phương gọi là “xuống lá”) cho cây đào, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán sắp tới.

Xuân Du là một trong những vựa đào lớn nhất tỉnh Thanh Hóa và vùng Bắc Trung bộ. Nghề trồng đào nơi đây là nghề truyền thống, có tuổi đời hàng trăm năm. Đào phai Xuân Du có cánh dày, sắc hồng nhạt nhưng sáng, trong; nụ to, hoa bền màu; thân cây mốc, dáng cổ kính, nên được nhiều người săn tìm chơi tết.

Hiện nay, toàn xã Xuân Du có khoảng 300ha diện tích trồng đào, trong đó có khoảng 205ha sẵn sàng phục vụ thị trường tết sắp tới.

1-720-1814.jpg
Vùng trồng đào Xuân Du
2.jpg

Theo người trồng đào địa phương, năm nay mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng đến thời điểm này, đào Xuân Du vẫn sinh trưởng tốt, cây khỏe, mầm nụ đều, hứa hẹn một mùa hoa nở đẹp.

3.jpg

Ông Hồ Công Quyết (thôn 6, xã Xuân Du) chia sẻ, mỗi năm, trước tết khoảng hơn 1 đến 1,5 tháng, tùy tình hình thời tiết, người trồng đào lại bắt đầu “xuống lá” cho đào. Việc “xuống lá” đòi hỏi phải được làm cẩn thận, tỉ mỉ, tránh làm gãy cành, “toét” mầm nụ.

4.jpg

Theo ông Quyết: Công đoạn "xuống lá" đào nhằm giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi nụ, kích thích cây đâm chồi. Nếu công đoạn này thực hiện không đúng thời điểm hoặc làm ẩu thì hoa sẽ nở không đúng dịp tết, đồng nghĩa với việc người trồng đào thất bại, mất nguồn thu dịp tết.

5.jpg

Nhờ công đoạn “xuống lá” cho đào, nhiều người dân, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi, có thêm việc làm. Mỗi ngày, chủ vườn đào trả công từ 250.000 đồng - 300.000 đồng/người.

6.jpg

Những ngày này, nhiều thương lái cũng đang đến Xuân Du để khảo sát, chuẩn bị đặt cọc cho các “lô” đào để bán dịp tết.

7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
DUY CƯỜNG

