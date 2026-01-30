Chương trình “Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường” và trao tặng bản đồ “Tự hào dấu ấn non sông” đến với Khánh Hòa

Chương trình “Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường” và trao tặng Bản đồ đơn vị hành chính cấp tỉnh Việt Nam trong chương trình “Tự hào dấu ấn non sông” do Báo SGGP tổ chức, diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 30-1, tại Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2 (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban MTTQ phường Bắc Nha Trang và các đơn vị tài trợ tổ chức lễ trao tặng quà từ chương trình “Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường” và trao tặng Bản đồ đơn vị hành chính cấp tỉnh Việt Nam trong chương trình “Tự hào dấu ấn non sông”.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP cùng đơn vị nhà tài trợ trao tặng các phần quà đến với Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, cùng đại diện lãnh đạo địa phương, thầy cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2. Về phía Báo SGGP có bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập, cùng đại diện các phòng, ban. Đại diện các đơn vị tài trợ gồm: Công ty TNHH Công nghiệp Gin Hung Việt Nam (HONOR Việt Nam) và Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Đại Dương.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP trao tặng Bản đồ đơn vị hành chính cấp tỉnh Việt Nam trong chương trình “Tự hào dấu ấn non sông” cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Hồng Sương cho biết, sau khi Quốc hội thông qua việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Báo SGGP đã phối hợp với Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ TN-MT) in và phát hành Bản đồ Việt Nam – đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp, nhằm cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ đến các cơ quan, đơn vị và người dân.

Chương trình trao tặng bản đồ “Tự hào dấu ấn non sông”, với thông điệp “Bản đồ trên tay – Tổ quốc trong tim”, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các địa phương và đang tiếp tục được mở rộng với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, tổ chức.

Cùng với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, hơn 50 năm qua, Báo SGGP luôn chú trọng các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục. Phát động từ năm 2023, đến nay chương trình “Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường” đã vận động hơn 32 tỷ đồng, hỗ trợ 38 điểm trường tại 20 tỉnh, thành phố.

Tại buổi lễ, Báo SGGP đã trao tặng 26 bản đồ Việt Nam (34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp), được đóng khung trang trọng, gửi đến lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và một số sở, ngành địa phương. Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà tiếp nhận món quà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà và Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương tham quan phòng máy vi tính vừa được trao tặng

Ngay sau khi trao tặng bản đồ, chương trình “Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường” chính thức diễn ra. Nhà trường nhận được 10 bộ máy vi tính, 55 bộ bàn ghế học sinh và giáo viên, sửa chữa phòng máy tính, thư viện, khắc phục hệ thống điện, mạng internet, với tổng trị giá 300 triệu đồng. Trong đó, nhân sự kiện ra mắt sản phẩm HONOR X9d tại TPHCM vào đầu tháng 12-2025, HONOR Việt Nam đã tài trợ 200 triệu đồng thông qua Báo SGGP để hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2 là một trong những điểm trường bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025 tại tỉnh Khánh Hòa, khiến nhiều phòng học, thư viện, phòng máy tính hư hỏng, trang thiết bị dạy học thiếu thốn.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương cùng các học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2

Đón nhận những món quà nghĩa tình, bà Trần Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2, xúc động cho biết đây là sự động viên rất lớn đối với tập thể giáo viên và học sinh nhà trường trong giai đoạn còn nhiều khó khăn, góp phần giúp nhà trường sớm ổn định hoạt động dạy và học.

Trước đó, nhân viên Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Đại Dương đã có mặt tại trường, phối hợp cùng thầy cô lắp đặt máy móc, sửa chữa thiết bị, hệ thống điện và mạng internet, giúp học sinh sớm có thêm điều kiện học tập.

Học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2 học tập trên những chiếc máy vi tính được trao tặng

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, đánh giá cao nghĩa cử của Báo SGGP và các nhà tài trợ. Đây là những hành động nhân văn, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, góp phần giúp ngành giáo dục địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP cùng Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2 tham quan thư viện vừa được sửa chữa

Tại phòng máy tính, thư viện và các lớp học vừa được sửa chữa, niềm vui hiện rõ trên gương mặt học sinh. Em Đặng Quốc Hoài (học sinh lớp 5) chia sẻ: “Từ đợt ngập lụt, máy vi tính bị hư hết nên chúng em không được học tin học. Nay có máy mới, ai cũng vui”.

Lãnh đạo Báo SGGP chia sẻ niềm vui với các em học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2 khi được học tập trên những bộ bàn ghế mới

Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa Lê Đình Thuần trao thư cảm ơn đến Báo SGGP và các nhà tài trợ



Niềm vui cũng lan tỏa trong thư viện vừa được sửa sang, nơi các em học sinh say sưa đọc những cuốn sách mới. Những phòng học sáng đèn, thư viện ấm áp, phòng máy tính rộn ràng tiếng bước chân học sinh không chỉ đánh dấu sự hồi sinh sau mưa lũ, mà còn là minh chứng cho sự sẻ chia, đồng hành đầy trách nhiệm của cộng đồng đối với ngành giáo dục.

