Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại đặc khu Côn Đảo

Chiều 5-2, đoàn công tác của lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM).

Dâng hương tưởng nhớ các a nh hùng liệt sĩ tại đặc khu Côn Đảo. Thực hiện: VĂN MINH

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo; Thiếu tướng Trần Văn Trai, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại n ghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: VĂN MINH

Tại nghĩa trang Hàng Dương, đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng những vòng hoa tươi thắm, thành kính thắp nén hương thơm tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đã vĩnh viễn yên nghỉ trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thắp hương tưởng nhớ các a nh hùng liệt sĩ. Ảnh: VĂN MINH

Đoàn đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng, bất khuất, nhân hậu, thủy chung, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xứng đáng với công lao to lớn của đồng bào, đồng chí cả nước đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trên mảnh đất Côn Đảo.

Tiếp đó, đoàn đại biểu dâng hương mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu, Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Việt và các mộ liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Đoàn đại biểu thành kính thắp nén hương thơm tưởng nhớ các a nh hùng liệt sĩ. Ảnh: VĂN MINH

Đoàn đại biểu cũng đã đến dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã thỉnh hồi chuông 9 tiếng. Đoàn dành phút mặc niệm, thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Côn Đảo.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn đại biểu đến dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo. Ảnh: VĂN MINH

Trước đó, đoàn đại biểu đã đến nghĩa trang Hàng Keo dành phút mặc niệm, dâng những vòng hoa tươi thắm, thành kính thắp nén hương thơm tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì lý tưởng cộng sản đã chiến đấu và anh dũng hy sinh nơi mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng này.

VĂN MINH