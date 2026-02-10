Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 đã trao hơn 1,3 triệu suất quà

Chiều 10-2, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thông tin tới báo chí về kết quả triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, tính đến ngày 9-2, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong cả nước đã hỗ trợ trên 1,3 triệu suất quà (đạt 87% chỉ tiêu), với tổng giá trị 731 tỷ đồng (đạt 97,5% kế hoạch). Toàn hệ thống hội đã tổ chức 112 chương trình “Tết Nhân ái” theo mô hình “Hội chợ - Tặng quà - Vui tết”, với quy mô linh hoạt, phù hợp điều kiện từng địa phương.

Phong trào năm nay ghi nhận nhiều điểm mới, thể hiện rõ định hướng đổi mới, lấy người dân làm trung tâm. Đặc biệt, lần đầu tiên, “Tuần lễ Tết Nhân ái” được tổ chức đồng loạt tại cấp xã, phường trên toàn quốc, đưa các hoạt động hỗ trợ tết đến gần hơn với người dân ngay tại cộng đồng dân cư, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ sở hội trong công tác nhân đạo.

Hội Chữ thập đỏ TPHCM trao quà tết hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn

Ở cấp Trung ương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức 10 chương trình “Tết Nhân ái” với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, hỗ trợ 11.200 người yếu thế, tổng giá trị khoảng 12 tỷ đồng .

Các chương trình được tổ chức tại 10 địa phương (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Huế, Lâm Đồng và Quảng Ngãi), kết hợp trao quà tết với các hoạt động mang đậm không khí truyền thống như: chợ Tết Nhân ái, gian hàng 0 đồng, hoạt động văn hóa - văn nghệ, trò chơi dân gian, tặng chữ thư pháp, cắt tóc miễn phí, góp phần giúp người dân đón tết đầm ấm, nghĩa tình.

Khám, chữa bệnh miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình "Tết Nhân ái" 2026

Đáng chú ý, chương trình “Tết vì đồng bào vùng lũ” được triển khai tại 19 tỉnh, thành phố, hỗ trợ 12.627 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2025, với tổng giá trị 11,9 tỷ đồng. Chương trình không chỉ giúp người dân ổn định đời sống, đón tết an toàn mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.

Chương trình "Tết Nhân ái" Xuân Bính Ngọ 2026 góp phần chia sẻ khó khăn với những người yếu thế

Trong quá trình triển khai, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phân bổ nguồn lực qua 3 đợt để hỗ trợ trực tiếp cho 32 tỉnh, thành phố, với tổng kinh phí gần 22,9 tỷ đồng từ các nguồn xã hội hóa trong và ngoài nước.

Hiện nay, phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục được triển khai tại nhiều địa phương, khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân, đón tết an lành, đầm ấm.

NGUYỄN QUỐC