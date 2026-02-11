Tiếng sóng Trường Sa và nhịp đập đất liền luôn hòa chung một nhịp

Chiều 11-2, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) diễn ra chương trình Cầu truyền hình trực tuyến chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến cán bộ, chiến sĩ và người dân đặc khu Trường Sa.

Quang cảnh chương trình Cầu truyền hình trực tuyến chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến cán bộ, chiến sĩ và người dân đặc khu Trường Sa

Chương trình do Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức, kết nối giữa điểm cầu phường Nha Trang với 3 điểm cầu tại các đảo Trường Sa, Sinh Tồn, Đá Tây.

Hoạt động nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là nhịp cầu kết nối nghĩa tình giữa đất liền và Trường Sa; là lời chúc xuân ấm áp, sự động viên kịp thời, tiếp thêm niềm tin, ý chí và quyết tâm để quân và dân Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng, giữ trọn niềm tin yêu với Đảng, Nhà nước và nhân dân; lan tỏa thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí kiên cường và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành chúc tết quân và dân đặc khu Trường Sa

Tết trong niềm tin, tự hào

Tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2025 của tỉnh đến cán bộ, chiến sĩ và người dân đặc khu Trường Sa.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh đạt được nhiều kết quả, là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh; trong đó, đặc khu Trường Sa luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng – không chỉ là tuyến đầu, mà còn là nơi kết tinh ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó và lòng trung thành tuyệt đối.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong trao đổi với quân và dân điểm cầu đảo Đá Tây

Tại chương trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu văn nghệ; lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, người dân đặc khu; giao lưu với cán bộ, chiến sĩ; kết nối với gia đình các cán bộ, chiến sĩ ở đất liền.

Thân nhân cán bộ, chiến sĩ, người dân đang sinh sống, công tác tại đặc khu Trường Sa và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tại điểm cầu phường Nha Trang

Tại điểm cầu đảo Sinh Tồn - cách đất liền khoảng 320 hải lý – không khí xuân nhộn nhịp với cờ hoa rực rỡ, doanh trại gọn gàng, ấm áp...

Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị đón năm mới trong niềm tin, tự hào và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Chương trình kết nối giữa điểm cầu phường Nha Trang với 3 điểm cầu tại các đảo Trường Sa, Sinh Tồn, Đá Tây

Từ điểm cầu phường Nha Trang, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã giao lưu, thăm hỏi và trao đổi về công tác chuẩn bị đón tết của quân và dân trên đảo Sinh Tồn.

Trung tá Nguyễn Huy Tưởng, Chỉ huy trưởng đảo, khẳng định: "Xuân Bính Ngọ 2026, được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân tỉnh Khánh Hòa, đảo Sinh Tồn đã tiếp nhận đầy đủ quà tặng, hàng hóa, lương thực, thực phẩm".

Dù ở đảo xa, theo Trung tá, mọi người vẫn có trọn vẹn hương vị Tết cổ truyền như ở đất liền.

Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đảo Sinh Tồn đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động đón xuân, như hội thi bánh chưng xanh, thi trang trí, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, trò chơi dân gian… thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia, tạo không khí đoàn kết, ấm cúng.

Trường Sa thật gần

Không chỉ có những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đảo xa, Trường Sa hôm nay còn là mái nhà của những gia đình gắn bó với biển đảo bằng tất cả niềm tin và tình yêu Tổ quốc.

Cha mẹ của chị Lê Thị Kim Thi, công dân tình nguyện ra đảo tại điểm cầu phường Nha Trang

Trong không khí ấm áp ấy, chị Lê Thị Kim Thi (36 tuổi, công dân tình nguyện ra đảo Sinh Tồn), hiện cùng chồng và hai con sinh sống tại đảo Sinh Tồn, đã có dịp trực tiếp trao đổi, thăm hỏi cha mẹ là ông Lê Văn Tình và bà Phạm Thị Phương (ngụ xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) tại điểm cầu phường Nha Trang.

Câu nói: “Ông bà ngoại giữ gìn sức khỏe nha! Hè sang năm con sẽ về với ông bà ngoại!” của con gái chị Thi gửi qua sóng cầu truyền hình khiến hội trường chìm trong cơn xúc động.

Nhìn thấy gia đình con gái khỏe mạnh nơi đảo xa, ông Tình và vợ bày tỏ niềm hạnh phúc khi con cháu góp sức lực nhỏ bé xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

Ông Tình chúc cán bộ, chiến sĩ và người dân đặc khu Trường Sa năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Chị Lê Thị Kim Thi, công dân tình nguyện ra đảo Sinh Tồn chia sẻ với điểm cầu phường Nha Trang về cuộc sống trên đảo

Tại điểm cầu đảo Đá Tây, Trung tá Trần Văn Phúc, Chỉ huy trưởng đảo, chia sẻ dù xa đất liền nhưng cán bộ, chiến sĩ và người dân luôn cảm nhận sâu sắc sự quan tâm, yêu thương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước.

Trung tá cho hay, mọi người trên đảo sẽ đón tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, đồng thời không quên nhiệm vụ cảnh giác, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Trao đổi trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong ghi nhận, biểu dương sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ và người dân đảo Đá Tây; chúc quân và dân trên đảo có mùa xuân ấm áp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cha mẹ hạ sĩ Phan Văn Thanh chúc tết con trai và cán bộ, chiến sĩ, người dân đang công tác, sinh sống tại đảo Đá Tây

Chương trình tiếp tục kết nối với chiến sĩ bộ binh Phan Văn Thanh, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Nha Trang, tình nguyện viết đơn nhập ngũ và ra đảo nhận nhiệm vụ từ tháng 7-2025.

Chia sẻ với cha mẹ là ông Phan Văn Khoa và bà Đặng Thị Thanh Giang (ngụ phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), hạ sĩ Phan Văn Thanh cho biết, dù xa gia đình trong dịp tết nhưng nơi đảo xa có chỉ huy, đồng đội và người dân nên thấy rất hạnh phúc, vinh dự và tự hào về tình đoàn kết quân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Những lời động viên từ cha mẹ đã tiếp thêm nghị lực, niềm tin để hạ sĩ Phan Văn Thanh yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá Nguyễn Huy Tưởng, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn báo cáo công tác chuẩn bị đón Tết cổ truyền của quân và dân trên đảo

Tại điểm cầu đảo Trường Sa, Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo, cho biết quân và dân trên đảo rất vui mừng, xúc động khi nhận được lời chúc tết, động viên của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Đây là nguồn cổ vũ to lớn để quân và dân thêm vững vàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Quân và dân trên đảo hứa sẽ tổ chức vui xuân, đón tết với phương châm sẵn sàng cao, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo để đất nước đón mùa xuân mới trọn vẹn, an toàn tuyệt đối.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quà cho 10 gia đình thân nhân cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và hộ dân đang công tác, sinh sống tại đặc khu Trường Sa

Nhấn mạnh thông điệp “tất cả vì Trường Sa thân yêu”, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành khẳng định, tiếng sóng Trường Sa và nhịp đập đất liền luôn hòa chung một nhịp. Dù cách trở địa lý, Trường Sa luôn ở trong lòng Khánh Hòa, trong lòng cả nước.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chúc cán bộ, chiến sĩ và bà con đặc khu Trường Sa đón tết đầm ấm, vui tươi, tiếp tục vững vàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo, xây dựng đời sống văn hóa, ấm no nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận kinh phí ủng hộ từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm Cũng tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã trao quà cho 10 gia đình thân nhân cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và hộ dân đang công tác, sinh sống tại đặc khu Trường Sa; đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao học bổng cho 10 học sinh là con của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và hộ dân tại đặc khu Trường Sa; Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận kinh phí ủng hộ từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

