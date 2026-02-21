Nước Ả rập đầu tiên cam kết điều quân tham gia ISF tại Dải Gaza

Cảnh đổ nát do xung đột tại Gaza. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện ở Viện Hòa bình Mỹ Donald J. Trump, Ngoại trưởng Maroc Nasser Bourita cho biết, Rabat sẵn sàng triển khai các nhân viên cảnh sát và hỗ trợ đào tạo lực lượng cảnh sát tới Gaza, đồng thời cử các sĩ quan quân đội cấp cao tham gia Bộ Chỉ huy của ISF. Ngoài ra, Maroc cũng sẽ thiết lập một bệnh viện quân sự dã chiến tại Gaza và triển khai chương trình chống cực đoan hóa nhằm ngăn chặn tư tưởng thù hận và thúc đẩy tinh thần khoan dung, chung sống hòa bình.

Với tuyên bố trên, Maroc cùng với Indonesia, Kazakhstan, Kosovo và Albania trở thành các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tiên chính thức cam kết đóng góp binh sĩ cho lực lượng mới thành lập.

Tư lệnh ISF, Thiếu tướng Lục quân Mỹ Jasper Jeffers cũng đã xác nhận các cam kết trên, đồng thời khẳng định Ai Cập và Jordan cũng sẽ tham gia đào tạo lực lượng cảnh sát cho ISF.

Các nước đóng góp lực lượng nhấn mạnh, binh sĩ của họ chỉ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình như đảm bảo an ninh biên giới và hỗ trợ nhân đạo, chứ không tham gia các hoạt động thực thi pháp luật hay đối đầu với phong trào Hồi giáo Hamas hoặc các nhóm vũ trang khác. ISF đặt mục tiêu sẽ có 20.000 binh sĩ, cùng với một lực lượng cảnh sát mới.

Trong khi đó, người phát ngôn của Hamas, ông Hazem Qassem, ngày 20-2 khẳng định phong trào Hồi giáo này sẵn sàng đón nhận các lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại Dải Gaza nhưng phản đối mọi hành động can thiệp “công việc nội bộ” của vùng lãnh thổ Palestine này.

Cùng ngày, báo The National đưa tin Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed tuyên bố quốc gia vùng Vịnh này cam kết hỗ trợ 1,2 tỷ USD cho Dải Gaza.

Trước đó, tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình về Gaza diễn ra ở Washington ngày 19-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết UAE, Kazakhstan, Azerbaijan, Pakistan, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia (Arập Xêút), Uzbekistan và Kuwait đã nhất trí cam kết đóng góp hơn 7 tỷ USD cho gói cứu trợ Gaza, trong khi Mỹ đóng góp 10 tỷ USD. Ngoài khoản cam kết 1,2 tỷ USD của UAE và 1 tỷ USD của Saudi Arabia, 2 quốc gia vùng Vịnh khác là Qatar và Kuwait mỗi nước cam kết đóng góp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Theo TTXVN