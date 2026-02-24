Quyết liệt gỡ vướng, thêm nguồn lực tăng trưởng

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 17 về triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Nghị quyết đã thể hiện rõ quyết tâm đồng hành của Chính phủ: yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương tổ chức triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài; không để lãng phí tài sản của nhà nước, người dân, doanh nghiệp kéo dài.

Nghị quyết này là bước đột phá hết sức quan trọng, bởi hàng ngàn dự án trên cả nước lâu nay bị “đứng hình” sẽ được đồng loạt tháo gỡ. Thật ra, đây là một chuỗi hành động từ chủ trương của Trung ương trong việc tháo gỡ vướng mắc các dự án.

Trước đó, Chính phủ đã và đang thực hiện xử lý các dự án tồn đọng vướng mắc theo Nghị quyết 170 (ban hành năm 2024) của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TPHCM, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Tiếp đó, đối với các dự án bất động sản, việc áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 171 (cũng ban hành năm 2024) của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, đã và đang “thông chốt” cho hàng loạt dự án bị mắc kẹt lâu nay.

Chỉ tính riêng tại TPHCM, trong 4 đợt từ tháng 9-2025 đến nay đã có gần 200 khu đất được cho phép thực hiện thí điểm. Điều này đã tạo điều kiện cho thị trường bất động sản hồi sinh bởi việc cung cấp nhiều phân khúc sản phẩm chắc chắn sẽ góp phần vào điều tiết giá cả khi giá nhà hiện quá cao.

Nhìn chung trên cả nước, theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, đến ngày 9-1 có 5.203 dự án đã được tháo gỡ và đã có định hướng giải pháp tháo gỡ, trong đó 3.289 dự án đất đai với tổng mức đầu tư khoảng 1,67 triệu tỷ đồng; khoảng hơn 70.000ha đất được tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tiếp tục triển khai hoàn thành, sớm đưa vào khai thác.

Các địa phương cũng đã tiếp tục rà soát, cập nhật nhiều dự án khó khăn, vướng mắc trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751). Theo Ban Chỉ đạo 751 ghi nhận, có 2.991 dự án có khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài cần tháo gỡ với quy mô diện tích đất khoảng 153.000ha với tổng mức đầu tư 2,46 triệu tỷ đồng.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương, các dự án bị vướng mắc sẽ được tháo gỡ, qua đó cung cấp nguồn lực cực lớn cho tăng trưởng. Bên cạnh sự quyết tâm tháo gỡ nói trên, rất cần sự chuyển động mạnh mẽ hơn nữa từ cơ quan thực thi công quyền.

Khi Chính phủ đã ban hành văn bản pháp lý tháo gỡ thì các địa phương cũng nên có quy định thời hạn chót để xử lý dứt điểm hồ sơ, không kéo rê. Tiếp đó, với các dự án nhà ở thương mại đã được chấp thuận thí điểm thì cần phê duyệt sớm tiền sử dụng đất và hoàn tất các thủ tục còn lại. Ngay cả các dự án năng lượng tái tạo cũng cần được nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc đã kéo dài nhiều năm…

Song song với quá trình xử lý các dự án đang gặp khó khăn, các cơ quan chức năng cũng cần rà soát, giải quyết dứt điểm những dự án “treo” kéo dài hàng thập niên làm ảnh hưởng quyền lợi người dân. Những khu đất có vị trí đắc địa bị bỏ hoang hoặc các công trình dang dở tồn tại nhiều năm tại trung tâm đô thị rất cần được đưa vào khai thác hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Khi việc tháo gỡ được cụ thể hóa bằng chuỗi hành động cụ thể, có tiến độ và trách nhiệm rõ ràng, các dự án tồn đọng sẽ dần được khơi thông, tạo thêm động lực cho tăng trưởng và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân.

