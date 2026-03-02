Ông Nguyễn Anh Nguyên được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc FPT Retail

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail – FRT) vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Nguyên nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc FPT Retail phụ trách Chuyển đổi số, Công nghệ và Ứng dụng AI đặc trách hệ sinh thái chăm sóc sức khoẻ FPT Long Châu, kể từ ngày 2-3-2026.

Ông Nguyễn Anh Nguyên, tân Phó Tổng Giám đốc FPT Retail

Quyết định bổ nhiệm được đưa ra trong bối cảnh FPT Retail nói chung và FPT Long Châu nói riêng tăng tốc đầu tư vào công nghệ và mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe. Xuyên suốt hành trình xây dựng và phát triển, Long Châu xác định công nghệ và dữ liệu là năng lực cạnh tranh cốt lõi. Mục tiêu dài hạn của Long Châu là xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe trên nền tảng số, củng cố năng lực làm chủ công nghệ và dữ liệu trong quản trị và vận hành, nhằm đảm bảo chất lượng chăm sóc khách hàng chính xác, minh bạch và an toàn. Việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc chuyên trách công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng AI khẳng định chiến lược nhất quán của công ty trong việc đầu tư một cách bài bản, dài hạn và xứng tầm vào công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Đây không đơn thuần là quyết định về nhân sự cấp cao, mà là bước đi chiến lược nhằm củng cố nền tảng quản trị hiện đại, nâng cao chất lượng vận hành và kiến tạo trải nghiệm khách hàng theo chuẩn mực công nghệ mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Tân Phó Tổng Giám đốc FPT Retail nhận quyết định bổ nhiệm từ ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT

Hiện đội ngũ lãnh đạo cấp cao của FPT Retail bao gồm: Chủ tịch Nguyễn Bạch Điệp, Tổng Giám đốc Hoàng Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đỗ Quyên và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Nguyên.

Ông Nguyễn Anh Nguyên sinh năm 1969, tốt nghiệp thủ khoa khoa Điện, khóa 1987 – 1992 của Đại học Bách khoa TPHCM. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, quản trị chuỗi cung ứng và vận hành tại các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu. Ông từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại Unilever Việt Nam và Masan Group

TRUNG AN