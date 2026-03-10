TPHCM và TP Daejeon (Hàn Quốc) đề xuất hợp tác về tài chính, đô thị, công nghệ cao

Chiều 10-3, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ tiếp đoàn công tác Hội đồng TP Daejeon (Hàn Quốc) do ông Hwang Kyoung Ah, Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố, làm trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ tiếp đoàn công tác Hội đồng TP Daejeon. Ảnh: XUÂN HẠNH

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ bày tỏ vui mừng chào đón đoàn đại biểu Hội đồng TP Daejeon; tin tưởng chuyến thăm và làm việc của đoàn sẽ mang lại nhiều kết quả, mở ra triển vọng tốt đẹp cho hợp tác song phương trong thời gian tới.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, Hàn Quốc nhiều năm qua luôn là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của TPHCM.

Hiện Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ hai tại thành phố với hơn 3.300 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lũy kế đạt khoảng 15,7 tỷ USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa TPHCM và Hàn Quốc năm 2025 đạt khoảng 6,5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, cộng đồng hơn 2.000 doanh nghiệp và khoảng 80.000 công dân Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại TPHCM đã trở thành một bộ phận quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai bên.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HẠNH

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM nhấn mạnh, TPHCM luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác với các địa phương của Hàn Quốc, trong đó có TP Daejeon.

Trong bối cảnh TPHCM đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM đánh giá cao sự quan tâm của đoàn TP Daejeon, đặc biệt là với các nội dung chia sẻ về tình hình chung, cũng như những cam kết đã và đang được hiện thực hóa.

TPHCM mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác từ các địa phương và doanh nghiệp Hàn Quốc, cụ thể vào các lĩnh vực như tài chính, đô thị, đổi mới sáng tạo, cảng biển, logistic, công nghiệp, du lịch biển và đô thị ven biển…

Ông Hwang Kyoung Ah cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo HĐND TPHCM. Ảnh: XUÂN HẠNH

Thay mặt đoàn công tác, ông Hwang Kyoung Ah cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo HĐND TPHCM.

Ông cho biết, Daejeon là một trong những trung tâm khoa học - công nghệ và kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc - nơi tập trung nhiều viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ cao. Daejeon mong muốn tăng cường hợp tác với TPHCM trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, hy vọng có nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác phát triển hơn nữa.

Tại buổi làm việc, thành viên trong đoàn cũng đề xuất được học tập thêm những kinh nghiệm, thế mạnh trong công tác phúc lợi xã hội của TPHCM, đồng thời đề xuất chia sẻ và hợp tác trong lĩnh vực này gắn với phát triển kinh tế của 2 địa phương.

