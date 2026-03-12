Đà Nẵng: Người đàn ông suýt rơi xuống hố sụt trên vỉa hè

Ngày 12-3, một đoạn vỉa hè trên đường Trưng Nữ Vương (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) bất ngờ sụt lún tạo hố sâu khoảng 1m. Một người đàn ông đi xe máy suýt bị rơi xuống hố sụt khi vừa điều khiển xe rời đi.

Vụ sụt lún trên vỉa hè đường Trưng Nữ Vương. Ảnh: THANH ÁI

Cận cảnh vụ sụt lún trên vỉa hè đường Trưng Nữ Vương do camera của người dân ghi lại

Hình ảnh từ camera an ninh của nhà dân cho thấy, vào lúc 12 giờ 38 phút cùng ngày, một người mua hàng vừa rời khỏi cửa hàng thì phần vỉa hè trước nhà bất ngờ sụt lún chỉ trong vài giây. Rất may sự việc không gây thương tích. Ngay sau đó, chủ cửa hàng đã căng dây quanh khu vực để cảnh báo người qua lại.

Theo ghi nhận, tối cùng ngày 12-3, khu vực xảy ra sụt lún được chiếu sáng bằng hệ thống đèn đường và giăng dây cảnh báo để người dân tránh lại gần.

Tại hiện trường, hố sụt có đường kính khoảng 1,2m, sâu gần 1m. Bên dưới là cống thoát nước, tấm bê tông đậy cống đã bị gãy đôi.

Hố sụt đã được căng dây để cảnh báo. Ảnh: THANH ÁI

Một người dân cho biết, xung quanh khu vực còn xuất hiện vài vị trí vỉa hè có dấu hiệu xuống cấp tương tự tình trạng trước khi xảy ra sụt lún.

XUÂN QUỲNH