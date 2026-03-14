Mỹ đe dọa tấn công mạnh vào Iran tuần tới

Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đã gây ra những tổn thất nặng nề đến mức Iran có thể sẽ phải mất nhiều năm mới phục hồi, cho biết sẽ tấn công Iran "rất mạnh" trong tuần tới.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Fox News, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đã gây ra những tổn thất nặng nề đến mức Iran có thể sẽ phải mất nhiều năm mới có thể phục hồi. Ông cũng nhấn mạnh nước này sẽ tấn công Iran "rất mạnh" trong tuần tới.

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng Chính phủ Iran sẽ sụp đổ, nhưng điều đó có thể không xảy ra ngay lập tức.

Khói bốc lên sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel đã làm suy giảm nghiêm trọng năng lực tấn công của Iran.

Theo ông Hegseth, số lượng tên lửa Iran đã giảm khoảng 90%, trong khi việc sử dụng thiết bị bay không người lái cảm tử giảm 95%. Ông lưu ý Mỹ và Israel đã tấn công hơn 15.000 mục tiêu tại Iran kể từ khi phát động chiến dịch tấn công vào cuối tháng 2, với trung bình hơn 1.000 mục tiêu mỗi ngày.

Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tuyên bố việc Mỹ đề cập đến đối thoại và ngừng bắn, nhưng sau đó lại tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này, là điều "không thể chấp nhận." Quan chức này khẳng định các lực lượng vũ trang của Iran sẽ kiên quyết đáp trả.

Cũng trong ngày 13-3, Iran đã tiếp tục phóng loạt tên lửa mới vào Israel. Đây là ngày xung đột thứ 14 tại Trung Đông và là vụ tấn công thứ 4 của Iran nhằm vào Israel kể từ đêm 12-3.

Thông báo của quân đội Israel cho biết những tên lửa này đã bị đánh chặn và không gây thương vong.

Trước đó cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số mục tiêu quân sự tại Iran, trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo tổ chức các hoạt động thường niên nhân dịp “Ngày Quds” - sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 1979 nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine và phản đối Israel.

Các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở liên quan đến sản xuất tên lửa, trung tâm chỉ huy và một số hạ tầng quân sự tại các thành phố Tehran, Shiraz và Ahvaz.

Truyền thông Iran cho biết tại thủ đô Tehran, nhiều cuộc tuần hành đã diễn ra nhân "Ngày Quds" - ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng Ramadan, với sự tham gia của đông đảo người dân. Hình ảnh được đăng tải cho thấy một số người tham gia hô khẩu hiệu phản đối Mỹ và Israel.

Một số quan chức cấp cao của Iran đã xuất hiện tại các cuộc tuần hành, trong đó có Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani.

Phát biểu tại sự kiện, ông Larijani cho rằng các sức ép từ bên ngoài sẽ không làm suy giảm quyết tâm của Iran.

Sự cố trên xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 12-3 theo giờ miền Đông Mỹ (tức 2 giờ ngày 13-3 theo giờ Việt Nam). Một máy bay khác có liên quan vụ việc đã hạ cánh an toàn.

Theo CENTCOM, một cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh việc máy bay bị rơi “không phải do hỏa lực của đối phương hay hỏa lực nhầm từ đồng minh”.

Theo TTXVN