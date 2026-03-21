Điểm tựa an sinh

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, chi phí sinh hoạt thường ngày trở thành gánh nặng không nhỏ đối với người dân, đặc biệt là nhóm người cao tuổi và đối tượng hưởng chính sách an sinh.

Vì vậy, đề xuất mới đây của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng (dự kiến áp dụng từ ngày 1-7) chính là một “liều thuốc” kịp thời.

Sự điều chỉnh này không chỉ mang đậm tính nhân văn mà còn là một bước đi thiết thực để bảo vệ nhóm người yếu thế trước sóng gió của thị trường giá cả.

Theo đó, dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đề xuất 2 phương án.

Phương án 1, chia người thụ hưởng thành 2 nhóm với các tỷ lệ điều chỉnh khác nhau. Cụ thể, mức tăng 4,5% và 200.000 đồng mỗi tháng áp dụng cho 7 nhóm chủ yếu từng làm việc trong khu vực nhà nước hiện hưởng hưu trí; người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng. Ba nhóm còn lại đề xuất hưởng mức tăng 8%. Đây là lần đầu tiên cơ quan chức năng đề xuất tăng lương hưu theo tỷ lệ phần trăm cộng với số tiền cụ thể.

Phương án 2, tăng đồng đều 8% cho tất cả các nhóm thụ hưởng. Có thể thấy, điểm sáng trong đề xuất trên không chỉ nằm ở việc nhà nước quyết định tăng chi cho các đối tượng thụ hưởng, mà là tư duy điều chỉnh tăng như thế nào để đảm bảo công bằng.

Dự thảo nghị định còn đề xuất trợ cấp cho những người nghỉ hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng trước năm 1995 mà có mức lương hưu thấp hơn 3,5 triệu đồng thì được tăng thêm 300.000 đồng. Đây là minh chứng rõ rệt cho thông điệp “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Những người nghỉ hưu trước năm 1995 phần lớn tuổi đã cao, sức yếu, mức trợ cấp eo hẹp do đặc thù lịch sử. Do đó, sự bù đắp này không đơn thuần chỉ là những con số, mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những thế hệ đã cống hiến cho đất nước.

Trong các phương án đề xuất, nếu theo phương án 1, tổng kinh phí dự kiến tăng thêm so với năm 2025 khoảng hơn 9.100 tỷ đồng; trong đó, ngân sách nhà nước đảm bảo hơn 2.100 tỷ đồng và Quỹ Bảo hiểm xã hội hơn 7.000 tỷ đồng.

Nếu theo phương án 2, kinh phí dự kiến tăng thêm so với năm 2025 khoảng gần 9.800 tỷ đồng; trong đó, ngân sách nhà nước đảm bảo gần 2.100 tỷ đồng và Quỹ Bảo hiểm xã hội hơn 7.700 tỷ đồng.

Việc ngân sách Nhà nước phải “gánh” thêm khoản kinh phí lớn sẽ có khó khăn, song bằng việc chủ động thiết kế một chính sách an sinh đa tầng, linh hoạt và hướng trọng tâm vào nhóm người có thu nhập thấp, đề xuất của Bộ Nội vụ đã tạo ra một “hàng rào” vững chắc để bảo vệ mức sống của người dân.

GIA KHÁNH