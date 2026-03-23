Củng cố hồ sơ xử lý nam thanh niên chặn xe, đánh phụ nữ ở phường Định Công

Sáng 23-3, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an phường Định Công đã tiếp nhận tin báo về vụ việc chị Đ.T.V.A. bị người thân là Nguyễn Văn Khuyến gây thương tích tại khu vực Định Công Thượng.

Sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng đã chặn xe, tát nhiều lần vào vùng đầu, mặt nạn nhân. Tại cơ quan công an, Khuyến đã thừa nhận hành vi.

Hình ảnh nam thanh niên đánh 2 người phụ nữ. Ảnh chụp qua camera

Trước đó, ngày 22-3, trên mạng xã hội lan truyền clip 1 nam thanh niên đi xe máy, khi gặp 2 người phụ nữ đi ngược chiều, nam thanh niên đã dừng xe, chặn đầu và liên tiếp dùng tay tát 1 phụ nữ lái xe.

Một số bình luận trên mạng bày tỏ, việc dừng xe giữa đường, chửi bới rồi sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề là hành vi khó chấp nhận trong xã hội văn minh.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Định Công tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

