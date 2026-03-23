Marco Bezzecchi khởi đầu hoàn hảo ở giải đua xe MotoGP đầu mùa 2026

Giành chiến thắng chặng thứ 2 liên tiếp ở trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay của Đua xe MotoGP, tại Brazilian Grand Prix, tay đua người Ý - anh Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) đang có một khởi đầu hoàn hoàn trong mơ!

Bezzecchi phản ứng đã mạnh mẽ sau màn trình diễn kém cỏi trong chặng đua nước rút diễn ra hôm thứ Bảy để dẫn đầu và hợp cùng đồng đội người Tây Ban Nha - Jorge Martin - giành lấy chiến thắng áp đảo kiểu 1-2 cho Đội đua Aprilia tại Brazilian Grand Prix.

Bezzecchi đã giành vị trí “cầm tài đầu” ngay từ đầu - và tỏ ra không bị đe dọa tại đường đua Autódromo Internacional Ayrton Senna Goiania, qua đó giành chiến thắng chặng Grand Prix thứ 4 liên tiếp (thứ 2 liên tiếp đầu mùa) và cũng là thứ 8 trong sự nghiệp.

Tay đua 27 tuổi người Ý chia sẻ đầy hạnh phúc sau chiến thắng mới nhất: “Quả là một cuộc đua tuyệt vời và một ngày tuyệt vời. Tôi thực sự vô cùng hài lòng, bởi với khởi đầu chúng tôi vào hôm trước, thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể thắng!”.

“Tối thứ Bảy chúng tôi đã luyện tập rất là chăm chỉ, và rồi thì tôi cảm thấy rất tốt ngay vào buổi sáng nay. Tôi muốn dành tặng chiến thắng này cho Roberto Lunadei, người đã qua đời tuần trước, và toàn thể gia đình ông ấy”, Bezzecchi sau khi đã hồi phục tốc độ.

Bezzecchi có màn xuất phát ấn tượng vào Chủ nhật, anh vượt qua cả Fabio Di Giannantonio (Ducati, người giữ vị trí pole của chặng đua) để “cướp tài đầu”, trong khi Đương kim vô địch là Marc Marquez (Ducati) đánh chiếm vị trí thứ 3. Martin giữ vị trí thứ 4 còn lại Pedro Acosta (Đội đua Red Bull KTM Factory Racing) leo từ thứ 9 lên thứ 5...

Sang vòng đua thứ 2, Marquez tấn công mạnh mẽ để tiếp quản vị trí thứ 2, và không lâu sau đó, Acosta đã vượt qua Martin. Tuy nhiên, phía trước, Bezzecchi vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu, và khoảng cách bắt đầu thu hẹp dần khi các vòng đua càng trôi qua.

Ở vòng 6, Di Giannantonio có pha qua mặt ngoạn mục, pha lao lên mạnh mẽ, và có tác động lớn không chỉ đến vị trí của anh. Tay đua số 49 áp sát Marquez từ phía trong và cả 2 đều bị đẩy ra ngoài đường đua - Martin tận dụng cơ hội này ngay lập tức...

Chiếc xe đua kiểu cách Aprilia đã vượt qua cả 2 đối thủ để giành vị trí thứ 2, chỉ cách người đồng đội dẫn đầu khoảng 2 giây mà thôi. Diggia cuối cùng vẫn giữ nguyên vị trí nhưng với chiếc xe đua khác phía trước, còn Marquez lại bị đẩy xuống vị trí thứ 4.

Bez vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu nhiều vòng đua sau, còn Martin đã rút ngắn khoảng cách vài phần mười giây, trước khi dường như ổn định ở vị trí thứ 2. Rồi Bezzecchi cán đích đầu tiên, giành chiến thắng chặng Grand Prix thứ 4 liên tiếp đầy ngoạn mục và qua đó vươn lên dẫn đầu Bảng xếp hạng các tay đua lần đầu tiên.

Đây là lần đầu tiên anh hoặc Đội Aprilia giành chiến thắng 4 chặng liên tiếp - và Aprilia Racing cũng đang dẫn đầu Bảng xếp hạng các đội đua. Martin tiếp nối thành tích ấn tượng hôm thứ Bảy bằng vị trí thứ 2 trên bục podium Grand Prix, giúp Aprilia giành vị trí 1-2 trong cả cuộc đua và Bảng xếp hạng các tay đua.

“Tôi không ngạc nhiên về kết quả này vì đó là kết quả của rất nhiều nỗ lực. Tôi biết, một khi lấy lại được thể lực sung mãn, tôi sẽ có tốc độ. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là tốc độ thích nghi với chiếc RS-GP26”, Martin tỏ ra tỉnh táo khi đã giúp Aprilia thắng lợi.

“Bezzecchi đã giành được 4 chiến thắng liên tiếp, điều đó thực sự đáng ngưỡng mộ. Chúng tôi là một đội trong các buổi họp, chúng tôi trao đổi ý kiến ​​và cùng nhau phát triển chiếc xe bằng cách hỗ trợ lẫn nhau, điều này rất cần thiết để thúc đẩy dự án tiến lên”.

“Marco là một người đồng đội tuyệt vời”, Martin có chia sẻ thêm, “Chúng tôi hỗ trợ nhau và sẽ không che giấu điều gì cả. Chúng tôi biết, để đánh bại Marquez, một kẻ rất mạnh mẽ, chúng tôi phải hỗ trợ lẫn nhau, sau đó, trên đường đua, mỗi người làm phần việc của mình”.

Đ.Hg.