Ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 24-3, Văn phòng Trung ương Đảng ra Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo đó, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về các nội dung:

1. Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

2. Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

3. Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

4. Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Thời gian còn lại của buổi sáng và buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu làm việc tại tổ để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung:

1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.

2. Tờ trình về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

3. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

4. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tin liên quan
TRẦN BÌNH

