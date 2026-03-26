Người dân ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ cần ứng phó nắng nóng đầu mùa

Nắng nóng diện rộng sắp xuất hiện ở Bắc bộ, Trung bộ do áp thấp nóng phía Tây lục địa châu Á phát triển sang, nhưng có thể không kéo dài.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ sắp xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng, đến sớm hơn so với quy luật trung bình nhiều năm.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia) cho biết, đợt nắng nóng đầu mùa tại khu vực Bắc bộ và Trung bộ có nguyên nhân chính do từ ngày 29-3, áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, mở rộng dần sang phía Đông, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc và duy trì cường độ.

Theo đó, từ ngày 27 đến 29-3, nắng nóng xuất hiện cục bộ tại khu vực Tây Bắc bộ và vùng núi phía Tây của Trung bộ (từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng).

Từ ngày 29 đến 30-3, nắng nóng có xu hướng mở rộng ra diện rộng, bao gồm Tây Bắc bộ, đồng bằng Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế; đồng thời lan sang một số nơi thuộc phía Đông Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ ngày 30-3 đến khoảng 2-4, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C tại khu vực Tây Bắc bộ và vùng núi phía Tây Trung bộ, có nơi trên 38 độ C. Các khu vực còn lại ở Bắc bộ và Trung bộ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Theo ông Nguyễn Hữu Thành, theo quy luật nhiều năm, nắng nóng diện rộng tại các khu vực này thường bắt đầu xuất hiện vào khoảng giữa tháng 4 trở đi. Theo như mô hình dự báo hiện nay, đợt nắng nóng năm nay sẽ đến sớm hơn khoảng 10-15 ngày.

“Diễn biến này cho thấy thời tiết mùa hè năm 2026 có xu hướng biến đổi phức tạp hơn so với thông thường”, ông Nguyễn Hữu Thành nhận định.

Chuyên gia khí tượng cũng lưu ý, do chuyển trạng thái đột ngột từ những ngày mát sang nắng nóng, cơ thể con người có thể chưa kịp thích nghi, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Một số chuyên gia khí tượng nhận định, đây là đợt nắng nóng đầu mùa và khả năng không kéo dài nhiều ngày.

PHÚC HẬU