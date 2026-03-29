Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt ở nước ngoài tổ chức chuỗi sự kiện lớn tại Paris (Pháp) từ tháng 3 đến tháng 6-2026, nhân 5 năm thành lập. Sự kiện không chỉ đánh dấu chặng đường kết nối, gìn giữ tiếng mẹ đẻ mà còn hướng tới một cuộc hội tụ giàu cảm xúc, trí tuệ của cộng đồng người Việt xa xứ.

Từ đầu tháng 3, Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt ở nước ngoài đã phát động sự kiện đầu tiên là cuộc thi sáng tác toàn cầu “Việt Nam - Đất nước tôi yêu!” dành cho nhiều lứa tuổi (tối đa 35 tuổi) đang sống ở nước ngoài. Cuộc thi mở rộng cả hình thức cá nhân và đồng đội, đa dạng thể loại như bài viết (tản văn, thơ, ký sự...), mỹ thuật (tranh, ảnh...) và trình chiếu đa phương tiện (video, audio, reel...).

Thầy Trần Anh Tuấn (thuộc Trung tâm tiếng Việt Budapest tại Hungary), phụ trách cuộc thi, cho biết: “Ban tổ chức khuyến khích sự tham gia của nhiều người thông qua hình thức thi cá nhân với 4 nhóm độ tuổi khác nhau và phần thi đồng đội. Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên tới gần 3.000EUR. Nhưng hơn cả giá trị vật chất, đây là dịp để kể câu chuyện về Việt Nam bằng tiếng nói tích cực và đầy cảm hứng của thế hệ trẻ toàn cầu. Chúng tôi kỳ vọng cuộc thi tạo được ảnh hưởng mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài”.

Cuộc thi kể trên là một trong nhiều hoạt động lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt ở nước ngoài. Thời gian này, nhóm Tuổi trẻ Việt ở Hungary (VIFI), trong đó nhiều thành viên là cựu học sinh của Trung tâm tiếng Việt Budapest, đang tổ chức chuỗi 10 buổi giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Trường Mầm non Szivárvány Kispest ở Budapest. Các em nhỏ người bản xứ được thực hành trang trí tết Việt, học hát đồng dao, múa dân gian... Dự kiến tháng 4 tới, nhóm VIFI sẽ có buổi tổng kết hoạt động bằng chương trình nghệ thuật và không gian trưng bày sản phẩm văn hóa Việt ngay tại trường mầm non này.

Chuỗi sự kiện diễn ra trong ngày 21-6 sẽ có tọa đàm chuyên đề với hai nội dung trọng tâm là Gìn giữ tiếng Việt và Quảng bá văn hóa Việt ở nước ngoài, tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Đây là diễn đàn học thuật quan trọng, nơi các chuyên gia, giảng viên, giáo viên, nhà hoạt động cộng đồng cùng chia sẻ kinh nghiệm, mô hình thực tiễn và sáng kiến mới trong giữ gìn tiếng Việt cho thế hệ trẻ xa quê hương.

Bên cạnh cuộc thi, chuỗi sự kiện còn có triển lãm sách, tranh, ảnh và các hoạt động giới thiệu văn hóa Việt, tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Pháp vào ngày 21-6. Không gian triển lãm dự kiến trưng bày các đầu sách dạy và học tiếng Việt, sách về Việt Nam, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trà Việt, cùng các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc Việt. Đây là dịp để công chúng quốc tế và cộng đồng người Việt tại Pháp cũng như châu Âu tiếp cận gần hơn chiều sâu văn hóa Việt.

Ông Lê Xuân Lâm, Chủ tịch Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt ở nước ngoài, nhấn mạnh ý nghĩa của dấu mốc kỷ niệm này: “Trong 5 năm qua, diễn đàn đã có được những thành công đáng ghi nhận, đặc biệt trong gây dựng mạng lưới các nhà hoạt động chuyên môn, đồng thời tích lũy được nguồn dữ liệu kinh nghiệm gìn giữ tiếng Việt ở nước ngoài rất dồi dào. Nhân dịp kỷ niệm này, chúng tôi muốn kết hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp - một địa chỉ nổi bật và cũng là không gian văn hóa của cộng đồng người Việt giữa trái tim châu Âu, cùng tổ chức chuỗi sự kiện. Việc lần đầu tổ chức được cuộc tọa đàm trực tiếp tại Paris với sự tham gia của nhiều đại diện tới từ châu Âu, châu Á và từ trong nước sang sẽ đánh dấu bước trưởng thành cũng như đặt ra những mục tiêu cụ thể hơn, thiết thực hơn cho diễn đàn”.

KIỀU HƯƠNG