Ngày 7-4, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM cho biết vừa ban hành kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại TPHCM năm 2026.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Tác giả (hoặc nhóm tác giả) có thể là cán bộ, đảng viên, người dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố (trừ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký).

Về tiêu chí, tác phẩm dự thi phải viết bằng tiếng Việt, bảo đảm đúng quy định về hình thức theo thể lệ giải. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động giải...

TPHCM sẽ có Giải báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại TPHCM năm 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sau khi gửi tác phẩm tham gia dự thi, ban tổ chức khuyến khích tác giả/nhóm tác giả công bố tác phẩm trên các cơ quan truyền thông, báo chí.

Các tác phẩm được lựa chọn vào vòng Chung khảo sẽ được ban tổ chức phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn TPHCM tổ chức biên tập, đăng bài trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình theo quy định.

Về chủ đề và nội dung, các tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

Tác phẩm đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ chương, chính sách, pháp luật. Những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, nổi bật trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, nhất là việc thực hiện tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ tại TPHCM.

Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm có cách thức thể hiện và nêu được các giải pháp mang tính sáng tạo, độc đáo, có những thông tin cập nhật, có phát hiện mới.

Cơ cấu năm nay gồm 28 giải thưởng:

- Nhóm tác phẩm thể loại tạp chí: có 10 giải, gồm 1 giải Nhất trị giá 55 triệu đồng, 2 giải Nhì mỗi giải 35 triệu đồng, 3 giải Ba mỗi giải 25 triệu đồng và 4 giải Khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng.

- Thể loại báo viết (báo in, báo điện tử): có 9 giải, gồm 1 giải Nhất 55 triệu đồng, 2 giải Nhì mỗi giải 35 triệu đồng, 3 giải Ba mỗi giải 25 triệu đồng và 3 giải Khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng.

- Thể loại phát thanh, truyền hình, video clip: có 9 giải, gồm 1 giải Nhất 55 triệu đồng, 2 giải Nhì mỗi giải 35 triệu đồng, 3 giải Ba mỗi giải 25 triệu đồng và 3 giải Khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 10 giải thưởng tập thể trị giá 15 triệu đồng/giải cho đơn vị triển khai tốt công tác tổ chức, phát động giải, có nhiều tác phẩm chất lượng và tạo hiệu ứng tuyên truyền tích cực.

Ban tổ chức dự kiến sẽ phát động giải trong tháng 4-2026. Thời gian nhận các tác phẩm dự thi từ khi phát động giải cho đến hết ngày 10-5-2026 (tính theo dấu bưu điện). Dự kiến tổng kết và trao giải vào ngày 1-7-2026.

Hồ sơ dự thi gửi qua đường bưu điện và trực tiếp về: Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, địa chỉ số 127 Trương Định, phường Xuân Hòa, TPHCM (Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản). Đồng thời gửi file mềm các tác phẩm dự thi qua email: ttbcxb.btgtu@tphcm.gov.vn

VĂN MINH