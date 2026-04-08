Văn hóa - Giải trí

Sách

Fahasa tặng 50 tủ sách đến trường học

SGGPO

Sáng 8-4, Công ty CP phát hành sách TPHCM (Fahasa) thông tin về các chương trình hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

Từ tháng 4 đến hết tháng 8-2026, Fahasa tổ chức 3 đợt chương trình quy mô lớn như tri ân khách hàng, ra mắt sản phẩm mới và tổ chức các hoạt động văn hóa đọc đặc sắc.

IMG_1500.jpg
Ông Phạm Minh Thuận, Chủ tịch HĐQT Fahasa thông tin về các hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập

Song song với hoạt động trưng bày và giới thiệu sách mới, Fahasa triển khai chương trình “Tác giả của tháng” tại một số nhà sách Fahasa. Đây là hoạt động được tổ chức nhằm giới thiệu các tác giả trong nước được bạn đọc quan tâm, kết hợp với ra mắt sách mới, giao lưu với bạn đọc và ký tặng sách.

Dịp này chính thức ra mắt Giải thưởng Fahasa Best Seller, nhằm vinh danh những tác phẩm có số lượng bán cao nhất tại hệ thống Fahasa trong hơn 1 năm qua.

IMG_1509.jpg
Tủ sách "Fahasa cùng bạn đọc sách" sẽ được trao tặng cho 50 trường học

Trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thành lập, Fahasa còn tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng với mục tiêu góp phần duy trì và phát triển thói quen đọc sách trong học đường. Trọng tâm của chương trình là dự án “Fahasa cùng bạn đọc sách”, trao tặng 50 tủ sách cho 50 trường học, với tổng giá trị 4 tỷ đồng.

HỒ SƠN

Từ khóa

Fahasa Nhà sách Bạn đọc Sách Đọc sách Chương trình khuyến mãi Tủ sách Fahasa cùng bạn đọc sách

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn