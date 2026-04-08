Fahasa tặng 50 tủ sách đến trường học

Sáng 8-4, Công ty CP phát hành sách TPHCM (Fahasa) thông tin về các chương trình hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

Từ tháng 4 đến hết tháng 8-2026, Fahasa tổ chức 3 đợt chương trình quy mô lớn như tri ân khách hàng, ra mắt sản phẩm mới và tổ chức các hoạt động văn hóa đọc đặc sắc.

Ông Phạm Minh Thuận, Chủ tịch HĐQT Fahasa thông tin về các hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập

Song song với hoạt động trưng bày và giới thiệu sách mới, Fahasa triển khai chương trình “Tác giả của tháng” tại một số nhà sách Fahasa. Đây là hoạt động được tổ chức nhằm giới thiệu các tác giả trong nước được bạn đọc quan tâm, kết hợp với ra mắt sách mới, giao lưu với bạn đọc và ký tặng sách.

Dịp này chính thức ra mắt Giải thưởng Fahasa Best Seller, nhằm vinh danh những tác phẩm có số lượng bán cao nhất tại hệ thống Fahasa trong hơn 1 năm qua.

Trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thành lập, Fahasa còn tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng với mục tiêu góp phần duy trì và phát triển thói quen đọc sách trong học đường. Trọng tâm của chương trình là dự án “Fahasa cùng bạn đọc sách”, trao tặng 50 tủ sách cho 50 trường học, với tổng giá trị 4 tỷ đồng.

