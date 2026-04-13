Sáng 13-4, tại trụ sở Chính phủ, ngay sau cuộc hội đàm và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan của hai nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico đã có cuộc gặp gỡ báo chí.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Slovakia là vị khách đầu tiên mà Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đón trên cương vị Thủ tướng Chính phủ; cũng là nhà lãnh đạo cấp cao EU đầu tiên thăm Việt Nam sau khi Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trong không khí chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã có cuộc hội đàm rất thành công và đạt được sự nhất trí cao trên nhiều phương diện. Với tầm nhìn chung và quyết tâm mạnh mẽ đưa quan hệ hợp tác hai nước bước vào một thời kỳ mới phát triển sâu rộng hơn, toàn diện hơn, thực chất hơn, đột phá hơn, hai Thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – Slovakia lên Đối tác Chiến lược.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ Việt Nam khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam đầu tư sang Slovakia, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xe điện; đồng thời, phối hợp chặt chẽ cùng Slovakia thúc đẩy thực thi hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và sớm hiện thực hóa Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) nhằm tạo lập một môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng trân trọng cảm ơn Slovakia đã công nhận cộng đồng người Việt là dân tộc thiểu số thứ 14, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để bà con an tâm hội nhập. Đây cũng là cầu nối tăng cường, vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai nước...

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico gặp gỡ báo chí sau khi tiến hành hội đàm. Ảnh QUANG PHÚC

Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhấn mạnh, Việt Nam không chỉ là người bạn của Slovakia, mà còn là đối tác thương mại lớn nhất ở Đông Nam Á và phía Slovakia muốn tăng cường xuất khẩu sang Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng được biết Việt Nam triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Thủ tướng Robert Fico cho biết phía Slovakia sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực này, cũng như công nghiệp quốc phòng. Ông cũng cho biết người dân Slovakia rất thích du lịch tại Việt Nam và bày tỏ trân trọng chính sách miễn thị thực mà phía Việt Nam dành cho các khách du lịch Slovakia tới Việt Nam; mong muốn sớm thúc đẩy đường bay thẳng giữa Slovakia tới Hà Nội và TPHCM, qua đó thúc đẩy du lịch nhiều hơn nữa.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: QUANG PHÚC

* Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Các cơ quan của hai bên đã trao đổi 6 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như chính trị - ngoại giao, quốc phòng, văn hóa, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hợp tác địa phương.

Các văn kiện hợp tác này gồm:

- Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Slovakia về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

- Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Slovakia.

﻿Ảnh: QUANG PHÚC

- Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ VH-TT-DL Việt Nam và Bộ Văn hóa Slovakia.

- Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Điện Biên và chính quyền TP Vysoké Tatry trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - khoa học - kỹ thuật và văn hóa giai đoạn 2026-2031.

- Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia (STAMEQ) và Văn phòng Tiêu chuẩn, đo lường và thử nghiệm Slovakia (UNMS) về hợp tác trong các lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp, công nhận và quản lý chất lượng.

- Biên bản ghi nhớ giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Nghiên cứu Nhà máy điện hạt nhân Slovakia.

LÂM NGUYÊN