VIC kéo thị trường, VN-Index tăng gần 9 điểm

Phiên giao dịch đầu tuần ngày 13-4, thị trường chứng khoán ghi nhận phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp, nhưng đà tăng chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu trụ. Đáng chú ý, riêng cổ phiếu VIC tăng 5,47%, lên 160.000 đồng/cổ phiếu, đóng góp gần 14 điểm cho VN-Index, trong khi chỉ số này chốt phiên chỉ tăng gần 9 điểm.

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) phân hóa. Trong đó, nhóm ngân hàng chìm trong sắc đỏ với SHB giảm 2,6%, LPB giảm 2,74%, VPB giảm 1,47%, VCB giảm 1%, BID giảm 1,1%, TCB giảm 1,09%... Ở chiều ngược lại, nhóm chứng khoán vẫn giữ được sắc xanh: HCM tăng 2,37%, ORS tăng 1,84%, VPX tăng 2,48%; VCI, VCK tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng nghiêng về sắc đỏ: MSN giảm 1,28%, FRT giảm 1,97%, PET giảm 1,03%; MWG, DBC, DGW, HUT giảm gần 1%.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu bất động sản tăng tích cực, với VIC tăng 5,47%, NVL tăng 2,38%, VHM tăng 1,49%, CEO tăng 1,17%, DXG tăng 1,31%; DIG, PDR, KBC, TCH, VRE, KHG, NLG… tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu đầu tư công cũng nghiêng về sắc xanh: CII tăng trần, DPG tăng 3,39%, GEX tăng 3,62%, HHV tăng 1,18%, VGC tăng 1,51%, CTD tăng 1,1%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,96 điểm, tương ứng 0,51%, lên 1.758,96 điểm, với 137 mã tăng, 171 mã giảm và 63 mã đứng giá. Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,35 điểm, tương ứng 0,1%, còn 251,66 điểm, với 75 mã tăng, 75 mã giảm và 59 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường giảm. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 22.200 tỷ đồng, giảm 2.400 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả sàn HNX, thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 23.600 tỷ đồng.

Sau phiên mua ròng liền trước, qua đó cắt đứt chuỗi bán ròng 5 phiên, khối ngoại đã quay lại bán ròng gần 106 tỷ đồng trên sàn HOSE. Ba cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là FPT với gần 92 tỷ đồng, VCB gần 71 tỷ đồng và VPB gần 62 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN