Ngày 23-4, TPHCM nắng nóng 36 độ C, mưa dông xuất hiện nhiều nơi Bắc bộ, lan xuống Trung bộ trong ngày.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 23-4, khu vực Hà Nội chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với mưa, nền nhiệt giảm mạnh. Nhiệt độ cao nhất hôm nay khoảng 27 độ C, thấp hơn so với những ngày trước.

Tại khu vực Nam bộ, thời tiết tiếp tục nắng nóng. Ở TPHCM, nhiệt độ cao nhất trong ngày 23-4 khoảng 36 độ C. Nắng nóng xuất hiện chủ yếu vào buổi trưa và chiều, độ ẩm thấp, gây cảm giác oi bức.

Hà Nội có mưa mát nhờ không khí lạnh. Ảnh: PHÚC HẬU

Các chuyên gia khí tượng cho biết, đêm qua đến rạng sáng nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng tới Hà Nội và một số nơi ở Bắc bộ, rãnh áp thấp bị không khí lạnh nén đã gây mưa dông cho nhiều nơi. Sáng nay, vệt mưa dông tiếp tục trải dài từ Tây sang Đông, gồm các khu vực Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng. Quảng Ninh có nơi mưa rất to.

Mưa tập trung vào buổi sáng. Đến trưa, mưa giảm và còn xảy ra rải rác ở Bắc bộ, sau đó có xu hướng mở rộng về phía Nam. Từ chiều đến tối và đêm 23-4, khu vực Bắc Trung bộ có khả năng xuất hiện mưa dông, tập trung tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, không khí lạnh tác động vào ban ngày khi nền nhiệt cao có thể gây nhiễu động khí quyển mạnh, làm xuất hiện các cơn dông cường độ lớn, tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm.

Các tỉnh ở Trung Trung bộ trở vào phía Nam vẫn nắng nóng và ít mưa, nếu có chỉ mang tính cục bộ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có nắng. Chiều tối, Tây Nguyên có thể xuất hiện mưa dông cục bộ, diện hẹp, lượng không đáng kể.

PHÚC HẬU