Saigon Co.op triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2026

Saigon Co.op vừa phát động triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2026 trên toàn hệ thống, với trọng tâm tăng cường kiểm soát chất lượng, nâng cao năng lực tuân thủ và mở rộng phối hợp trong chuỗi cung ứng.

Chương trình có sự tham gia của các cơ quan quản lý, đơn vị chuyên môn như Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (QUATEST 3), Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng TPHCM cùng các trường đại học trên địa bàn, qua đó tăng cường kết nối giữa quản lý - đào tạo - doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trong khuôn khổ Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2026, Saigon Co.op triển khai 3 nhóm hoạt động chính gồm: đào tạo, cập nhật quy định pháp luật cho hệ thống và nhà cung cấp; phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề với các cơ quan chuyên môn và trường đại học; đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại các điểm bán... Thông qua các hoạt động trên, doanh nghiệp hướng đến việc chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng lực kiểm soát chuỗi cung ứng thực phẩm.

PHƯƠNG AN