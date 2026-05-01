Tăng tốc xử lý lỗi kỹ thuật thu phí không dừng trên 5 tuyến cao tốc

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sau hơn 2 tháng vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) theo mô hình không barie trên 5 tuyến cao tốc, đã ghi nhận gần 6 triệu lượt giao dịch, với tổng doanh thu hơn 580 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 4-2026, lưu lượng đạt hơn 3,3 triệu lượt xe, tăng mạnh so với tháng trước. Đặc biệt, trong ngày 30-4, ngày cao điểm nghỉ lễ, hệ thống ghi nhận hơn 186.000 lượt xe, doanh thu đạt trên 14 tỷ đồng, tăng gần 45% so với trung bình ngày.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc áp dụng mô hình ETC không barie đầu vào giúp phương tiện lưu thông liên tục, giảm thời gian dừng chờ và góp phần hạn chế ùn tắc, nhất là trong các dịp cao điểm lễ, tết. Đây là bước tiến trong lộ trình hiện đại hóa thu phí cao tốc, hướng tới mô hình đa làn tự do hoàn toàn từ năm 2026.

Tuy nhiên, thực tế vận hành vẫn cho thấy không ít thách thức. Hệ thống thu phí liên tuyến đòi hỏi sự phối hợp phức tạp giữa nhiều đơn vị, từ hệ thống nhận diện phương tiện đến đối soát dữ liệu giữa các nhà cung cấp dịch vụ. Một số lỗi kỹ thuật và tình huống phát sinh đã xuất hiện như: không nhận diện được biển số, barrie mở chậm...

Để khắc phục triệt để các tồn tại, Cục Đường bộ Việt Nam đã phát động chiến dịch tối ưu hóa toàn diện hệ thống giao thông thông minh ITS và ETC trên 5 tuyến cao tốc.

Một tổ công tác đặc biệt được thành lập để trực tiếp chỉ đạo, phối hợp cùng các nhà thầu và đơn vị công nghệ điều chỉnh phần mềm, hiệu chỉnh thiết bị và hoàn thiện quy trình vận hành. Mục tiêu đặt ra là xử lý dứt điểm các vướng mắc kỹ thuật ngay trong tháng 5-2026, đặc biệt đối với hệ thống thu phí liên tuyến.

BÍCH QUYÊN