Sôi nổi lễ hội Nghinh Ông tại Cần Thơ

Ngày 7-5, Lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề năm 2026 (TP Cần Thơ) đã chính thức diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Chủ lễ thực hiện nghi thức “thỉnh Ông” tại Lăng Ông Nam Hải (xã Trần Đề)

Ngay từ sáng sớm, dòng người đông đảo đã có mặt tại Lăng Ông Nam Hải (xã Trần Đề) để chuẩn bị cho nghi thức “thỉnh Ông”.

Dòng người hướng ra cảng cá Trần Đề

Lễ hội Nghinh Ông không chỉ là dịp để tưởng nhớ và tri ân vị thần hộ mệnh của biển cả mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng nhau cầu nguyện cho quốc thái dân an, trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi được bình an và trở về với những mùa cá tôm bội thu.

Cảng cá Trần Đề nơi các tàu cá tập trung để làm lễ Nghinh Ông

Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 3 đến ngày 9-5 (nhằm ngày 17 đến ngày 23-3, Âm lịch). Trong đó, phần hội được diễn ra từ ngày 3-5 và phần lễ được diễn ra từ ngày 7-5 tại Lăng Ông Nam Hải và trung tâm xã Trần Đề.

Đông đảo tàu cá tiến ra cửa biển Trần Đề để thực hiện nghi thức Nghinh Ông

Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động như: chương trình sân khấu nghệ thuật, cải lương; đại hội thể dục thể thao; các hoạt động trò chơi dân gian; hội chợ xúc tiến thương mại, cuộc thi ảnh, triển lãm ảnh…

Chủ tịch UBND xã Trần Đề Hồ Quang Đại phát biểu tại lễ hội

Chủ tịch UBND xã Trần Đề Hồ Quang Đại cho biết, năm nay, lễ hội được Thành ủy và UBND TP Cần Thơ đặc biệt quan tâm, định hướng tổ chức với quy mô lớn, bài bản hơn, từng bước nâng tầm trở thành một trong những lễ hội tiêu biểu của khu vực.

Lễ hội còn tạo không gian sinh hoạt văn hóa, giao lưu cộng đồng; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể truyền thống tốt đẹp của dân tộc; quảng bá hình ảnh miền đất, con người xã Trần Đề nói riêng và TP Cần Thơ nói chung đến với du khách.

Ngư dân Trần Đề chuẩn bị ra khơi đánh bắt

Tại xã Trần Đề (TP Cần Thơ) hiện có gần 500 tàu cá (chiếm 61,8% số tàu đánh bắt của Cần Thơ). Sản lượng khai thác thủy hải sản riêng của Trần Đề trong năm 2025 đạt 65.000 tấn, chiếm hơn 84% tổng sản lượng khai thác của thành phố. Thời gian qua, bà con ngư dân Trần Đề luôn chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác bất hợp pháp IUU, sản lượng hải sản có giá trị kinh tế cao đánh bắt được ngày càng nhiều, nhờ vậy đời sống ngư dân vùng biển Trần Đề không ngừng được nâng lên.

TUẤN QUANG