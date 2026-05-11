Sớm đầu tư hạ tầng nút giao Linh Xuân để giải quyết kẹt xe

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Linh Xuân, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh việc ưu tiên tái định cư để có đất sạch triển khai dự án Đại học Quốc gia TPHCM, bám sát quy hoạch và sớm đầu tư hạ tầng nhằm giải quyết ùn tắc giao thông.

Chiều 11-5, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Linh Xuân để nghe báo cáo, cho ý kiến giải quyết các khó khăn, kiến nghị của phường. Cùng dự có đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Kiến nghị gỡ vướng dự án Đại học Quốc gia TPHCM

Báo cáo với đoàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Xuân Phạm Đức Sơn cho biết, trong quý 2, phường tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, trọng tâm phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án Đại học Quốc gia TPHCM. Phường cũng đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phường Linh Xuân kiến nghị nhiều nội dung, trọng tâm thuộc lĩnh vực kinh tế, hạ tầng và đô thị. Trong đó, dự án Đại học Quốc gia TPHCM đang gặp vướng về tham mưu giá bảo toàn vốn ở khu tái định cư 6,8ha. Do đó, phường kiến nghị UBND TPHCM xem xét, sớm thẩm định phê duyệt đơn giá tại khu tái định cư này để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

Đối với dự án Cải tạo, mở rộng nút giao thông cầu vượt Linh Xuân và Nâng cấp mở rộng quốc lộ 1K (đoạn từ cầu vượt Linh Xuân đến ranh TP Đồng Nai, nay là đường Hoàng Cầm), phường kiến nghị mở nút giao thông kết nối đường vận hành Suối Nhum với khu phố 19 (giao cắt với đường Hoàng Cầm) để người dân lưu thông thuận lợi.

Phường cũng kiến nghị thành phố xem xét, giao Sở Xây dựng làm đầu mối tập trung giải quyết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo hệ thống thoát nước chợ A Thủ Đức (đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành); đẩy nhanh thi công dự án nạo vét rạch Cầu Ngang.

Tập trung cho tái định cư

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đánh giá cao kết quả phường Linh Xuân đạt được trên các mặt công tác. Đồng chí lưu ý phường chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng, xây dựng lực lượng nòng cốt, vận dụng các quy định để kết nạp đảng viên đảm bảo đạt chỉ tiêu.

Đồng chí Võ Văn Minh thông tin, thành phố đã kiến nghị trung ương giao biên chế tổng để thành phố chủ động phân bổ. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ tính toán giao quyền cho địa phương phân bổ nhân sự phù hợp nhu cầu. Thành phố cũng tính toán tuyển dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách đủ điều kiện vào công chức để tiếp tục làm việc tại phường.

Với các kiến nghị về các dự án hạ tầng, đô thị, đồng chí lưu ý phường phải bám sát quy hoạch. Trong đó, về kiến nghị mở rộng nút giao thông cầu vượt Linh Xuân, đồng chí đánh giá đây là khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và hoạt động vận tải qua cửa ngõ phía Đông thành phố.

Do đó, đồng chí đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM và Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu, đưa dự án xây dựng nút giao thông cầu vượt Linh Xuân vào danh mục ưu tiên đầu tư, sớm bố trí nguồn vốn nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe.

Liên quan các khu đất, đồng chí Võ Văn Minh đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành hỗ trợ địa phương khẩn trương thu hồi đất để thực hiện dự án. Theo đồng chí, dự án Đại học Quốc gia TPHCM là vấn đề lớn, đã được lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM quan tâm, chỉ đạo. Do đó, địa phương cần bám sát các chỉ đạo để thực hiện hiệu quả.

Để tháo gỡ vướng mắc ở dự án Đại học Quốc gia TPHCM, đồng chí cho rằng trọng tâm là phải ưu tiên tính toán đến tái định cư, đồng thời đề nghị lãnh đạo Đại học Quốc gia TPHCM làm việc với Bộ Tài chính để bố trí nguồn vốn phục vụ triển khai dự án.

Ngoài ra, phường Linh Xuân cũng cần tập trung rà soát quỹ đất công để quản lý và đề xuất phương án sử dụng, trong đó ưu tiên cho trường học, cây xanh, các thiết chế văn hóa phục vụ người dân.

Đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh mọi chủ trương đầu tư của địa phương phải bám sát quy hoạch và lấy lợi ích của nhân dân làm trọng tâm để tạo bước chuyển biến căn bản trong kế hoạch 5 năm tới.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu yêu cầu các sở, ngành hướng dẫn địa phương tháo gỡ những vướng mắc; phường Linh Xuân phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn. Trước mắt, phường Linh Xuân cần phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát những khu đất công trên địa bàn và đánh giá lại, xác định các khu đất khai thác không hiệu quả để đề xuất phương án sử dụng phù hợp. Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng khẳng định, lãnh đạo thành phố và các sở ngành luôn sát cánh cùng địa phương trong gỡ vướng tại dự án Đại học Quốc gia TPHCM; trong đó, thành phố sẽ chỉ đạo thành lập tổ công tác để hỗ trợ địa phương.

THU HƯỜNG