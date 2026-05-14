TPHCM tăng cường hợp tác với Thủ đô Viêng Chăn, Lào

Tối 14-5, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đã tiếp và chiêu đãi đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn (Lào), do đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy Viêng Chăn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu, nhân chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM (bên phải) tại buổi tiếp đồng chí Athsaphangthong Siphandone. Ảnh: VIỆT DŨNG

Buổi tiếp có sự tham dự của lãnh đạo nhiều sở, ngành và tổ chức hữu nghị của TPHCM như Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TPHCM.

Tại buổi tiếp, đồng chí Đặng Minh Thông chúc mừng Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ 12 và Đại hội đảng bộ Thủ đô Viêng Chăn thành công tốt đẹp, tín nhiệm bầu đồng chí Athsaphangthong Siphandone làm Bí thư Thành ủy Viêng Chăn. Đồng chí Đặng Minh Thông bày tỏ mong muốn chương trình hợp tác thời gian tới giữa Việt Nam - Lào nói chung, TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn nói riêng ngày càng phát triển...

Đồng chí Đặng Minh Thông tặng quà lưu niệm đến đồng chí Athsaphangthong Siphandone

Về phần mình, đồng chí Athsaphangthong Siphandone cho biết, Thành ủy Viêng Chăn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, biên bản ghi nhớ đã ký kết, góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, thủ đô Viêng Chăn và TPHCM nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Cũng tại buổi tiếp, hai bên trao đổi về các định hướng thúc đẩy hợp tác giữa TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Lãnh đạo hai địa phương khẳng định mong muốn tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào, đồng thời mở rộng các chương trình hợp tác thực chất giữa hai đô thị lớn của hai nước.

VIỆT LÊ