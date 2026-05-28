Xã Long Hải bồi dưỡng kiến thức AI cho cán bộ, đảng viên

100 cán bộ, đảng viên tham dự lớp học.

Trong thời gian 1,5 ngày, hơn 100 cán bộ, công chức, đảng viên của các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn được giới thiệu về tổng quan về AI và nguyên tắc ứng dụng; kỹ năng viết prompt (câu lệnh/ đặt yêu cầu cho AI); ứng dụng AI trong nghiên cứu, tham mưu, trong tuyên truyền và truyền thông số; chuyển đổi số và bảo mật dữ liệu; yêu cầu về bảo mật, đạo đức và các quy định của pháp luật.

Các học viên tham dự lớp học do xã Long Hải tổ chức

Thông qua việc tổ chức lớp bồi dưỡng sẽ giúp đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên nhanh chóng tiếp cận và làm chủ các công cụ AI, góp phần tối ưu hóa quy trình làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

THÀNH HUY