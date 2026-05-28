TPHCM điều chuyển vốn các dự án trì trệ sang dự án có tính khả thi cao

UBND TPHCM yêu cầu kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án trì trệ sang các dự án có tính khả thi cao nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Chiều 28-5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh ký ban hành văn bản khẩn số 4460/UBND-ĐT chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung quyết liệt cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Các địa phương tập trung quyết liệt cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án được bố trí vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2025 và năm 2026.

Đối với những dự án khó triển khai, chậm giải ngân hoặc gặp vướng mắc kéo dài, khả năng thực hiện thấp, các đơn vị cần chủ động nghiên cứu, tham mưu phương án điều chuyển vốn theo đúng quy định sang các dự án có tính khả thi cao, có khả năng hoàn thiện thủ tục nhanh và giải ngân nhanh chóng. Việc này nhằm tạo hiệu quả lan tỏa lớn và đóng góp trực tiếp cho sự tăng trưởng kinh tế của thành phố trong năm 2026. Các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải được tổng hợp và báo cáo kịp thời lên UBND TPHCM.

Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về mặt quy trình, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Mục tiêu là rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng của các dự án. Phương án cụ thể phải được báo cáo, đề xuất lên UBND TPHCM trước ngày 15-6.

UBND TPHCM đặc biệt nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm cá nhân tại cấp cơ sở. Theo đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải trực tiếp theo dõi, lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát công tác giải phóng mặt bằng. Người đứng đầu các địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và UBND TPHCM về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn mình phụ trách.

QUỐC HÙNG