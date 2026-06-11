Truy tố nhóm lãnh đạo Công ty Thái Thịnh gây thiệt hại hơn 3.100 tỷ đồng cho Ngân hàng Đông Á

Ngày 11-6, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông tin, Viện vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Đây là vụ án khiến Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) chịu mức thiệt hại lên đến hơn 3.153 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2007, Công ty CP vốn Thái Thịnh (TTC, do Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch HĐQT) vay 100 triệu USD từ 2 đối tác nước ngoài. DAB đứng ra bảo đảm việc hoàn trả khoản vay và tiền lãi tương ứng cho TTC. Tuy nhiên, năm 2008, khi đối tác yêu cầu hoàn trả, TTC không có khả năng trả nợ.

Để đối phó, Trần Phương Bình, khi đó là Tổng Giám đốc DAB (nay đã chết) bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Thiện Nhân để DAB cho TTC vay tiền nhằm đảo nợ.

Bị can Nguyễn Thiện Nhân (bên phải) và Nguyễn Ngọc Minh bị truy nã. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Theo cáo buộc, các bị can lập khống các hồ sơ vay vốn, phương án kinh doanh thông qua các pháp nhân và cá nhân thuộc TTC. Nhằm hợp thức hóa thủ tục, các bị can đưa vào làm tài sản bảo đảm những tài sản không đủ cơ sở pháp lý, không có giá trị thế chấp.

Sau khi được DAB giải ngân, Nguyễn Thiện Nhân sử dụng số tiền này sai mục đích. Dòng tiền không được đưa vào kinh doanh mà chủ yếu được dùng để trả nợ cho đối tác nước ngoài, thanh toán gốc và lãi cho các khoản vay đến hạn của TTC tại DAB. Thậm chí, một phần tiền giải ngân còn được Nhân chuyển cho Trần Phương Bình vay để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tính đến khi khởi tố vụ án, TTC còn nợ hơn 3.153 tỷ đồng. Các khoản vay này hiện không còn tài sản bảo đảm, các công ty vay vốn đều đã dừng hoạt động và hoàn toàn mất khả năng trả nợ.

Sau khi gây ra thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, Nguyễn Thiện Nhân cùng đồng phạm Nguyễn Ngọc Minh bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đối với hai bị can . Các bị can còn lại là Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lê Minh MC) và Nguyễn Đắc Hiệp (Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên) đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định truy tố các bị can ra trước TAND TPHCM.

Tin liên quan Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình qua đời

ĐỖ TRUNG