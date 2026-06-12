Gợi ý đáp án môn Vật lý và Địa lý

Gợi ý đáp án đề thi môn Vật lý (mã đề 0230) của giáo viên Nguyễn Công Hoàng Nam (Trường THPT Vĩnh Viễn)
Gợi ý đáp án đề thi môn Địa lý (mã đề 0928) của giáo viên Lê Hoàng Huy (Trường THPT Vĩnh Viễn)
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
| CÂU
| ĐÁP ÁN
| CÂU
| ĐÁP ÁN
| 1
| A
| 10
| C
| 2
| B
| 11
| C
| 3
| D
| 12
| A
| 4
| A
| 13
| A
| 5
| D
| 14
| C
| 6
| B
| 15
| A
| 7
| B
| 16
| B
| 8
| A
| 17
| B
| 9
| A
| 18
| B
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
| Câu 1
| Câu 2
| Câu 3
| Câu 4
| a. Sai
| a. Đúng
| a. Sai
| a. Đúng
| b. Đúng
| b. Đúng
| b. Đúng
| b. Đúng
| c. Sai
| c. Sai
| c. Sai
| c. Đúng
| d. Sai
| d. Đúng
| d. Sai
| d. Sai
III. TRẢ LỜI NGẮN
| CÂU
| ĐÁP ÁN
| 1
| 1,86
| 2
| 23,2
| 3
| 10,7
| 4
| 37,5
| 5
| 8,72
| 6
| 21,5