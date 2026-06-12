Giáo dục

Gợi ý đáp án môn Vật lý và Địa lý

SGGPO

Báo SGGP gợi ý đáp án môn Vật lý và môn Địa lý của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Gợi ý đáp án môn Vật lý và Địa lý

Gợi ý đáp án đề thi môn Vật lý (mã đề 0230) của giáo viên Nguyễn Công Hoàng Nam (Trường THPT Vĩnh Viễn)

Vật lý 1.jpg
Vật lý 2.jpg
Vật lý 3.jpg
Vật lý 4.jpg
Vật lý 5.jpg
Vật lý 6.jpg

Gợi ý đáp án đề thi môn Địa lý (mã đề 0928) của giáo viên Lê Hoàng Huy (Trường THPT Vĩnh Viễn)

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

CÂU
 ĐÁP ÁN
 CÂU
 ĐÁP ÁN
1
 A
10
 C
2
 B
 11
 C
3
 D
 12
 A
4
 A
 13
 A
5
 D
 14
 C
6
 B
 15
 A
7
 B
 16
 B
8
 A
 17
 B
9
 A
 18
 B

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1
 Câu 2
 Câu 3
 Câu 4
a. Sai
 a. Đúng
 a. Sai
 a. Đúng
b. Đúng
 b. Đúng
 b. Đúng
 b. Đúng
c. Sai
 c. Sai
 c. Sai
 c. Đúng
d. Sai
 d. Đúng
 d. Sai
 d. Sai

III. TRẢ LỜI NGẮN

CÂU
 ĐÁP ÁN
1
 1,86
2
 23,2
3
 10,7
4
 37,5
5
 8,72
6
 21,5
THANH HÙNG

Từ khóa

Lê Hoàng Huy THPT Vĩnh Viễn Đề Lý Đề Địa Mã đề Đáp án Trắc nghiệm Gợi ý III Giáo viên

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn