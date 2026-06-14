Bắc bộ chuyển mưa từ chiều tối 14-6 sau đợt nắng nóng, Nam bộ tiếp tục mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 14-6, nắng nóng vẫn xuất hiện tại nhiều khu vực ở Bắc bộ và Trung bộ. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm nay, Bắc bộ bắt đầu có một đợt mưa mới. Nam bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa dông.

Cơn dông gây mưa to tại TPHCM chiều tối 13-6. Ảnh: QUỐC ANH

Tại Bắc bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Từ chiều tối 14-6, mưa dông gia tăng, xuất hiện trước ở khu vực trung du và vùng núi, sau đó mở rộng ra nhiều nơi khác. Đợt mưa này có thể kéo dài trong những ngày tới, song trọng tâm là ở khu vực trung du và vùng núi Bắc bộ.

Khu vực Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ vẫn có nắng nóng trong ngày. Đến chiều tối và đêm, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông, một số điểm có thể xảy ra mưa lớn cục bộ.

Theo cơ quan khí tượng, rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ ẩm hoạt động trên khu vực Bắc bộ là nguyên nhân khiến mưa dông gia tăng từ chiều tối 14-6. Sau nhiều ngày nắng nóng, mưa sẽ làm nền nhiệt giảm dần tại nhiều địa phương ở miền Bắc.

Ở Trung bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì trong ngày 14-6. Từ ngày 15-6, nắng nóng tại khu vực Thanh Hóa, Hà Tĩnh có thể giảm dần. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi vẫn tiếp tục có nắng nóng trong những ngày tiếp theo.

Đối với Tây Nguyên và Nam bộ, thời tiết phổ biến là ngày nắng, chiều tối và tối nay có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Đây là hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa hiện nay. Theo cơ quan khí tượng, mưa ở khu vực này chủ yếu do gió mùa Tây Nam hoạt động, kết hợp quá trình đối lưu phát triển mạnh vào chiều tối.

﻿ Đồ họa có sử dụng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

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