Mỹ, Iran mâu thuẫn về thời điểm ký thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13-6 (giờ địa phương) cho biết, một thỏa thuận hòa bình với Iran dự kiến ký kết ngày 14-6 và eo biển Hormuz sẽ được mở lại ngay sau đó. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đã phủ nhận thông tin này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump quả quyết: "Thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết vào ngày mai (14-6) và ngay sau khi ký kết, eo biển Hormuz sẽ MỞ CỬA CHO TẤT CẢ".

Theo Tổng thống Donald Trump, Iran hiện không còn muốn sở hữu vũ khí hạt nhân và ngụ ý Mỹ sẽ hợp tác với Iran để loại bỏ uranium làm giàu vào một thời điểm thích hợp.

Ông Trump lưu ý, việc ký kết thỏa thuận sẽ giúp quan hệ của Mỹ với Iran trở nên "khác biệt và tốt đẹp hơn", nhưng cũng cảnh báo nếu tiến trình ký kết này không diễn ra nhanh chóng, dễ dàng và suôn sẻ thì Mỹ sẽ có giải pháp thay thế.

Trước đó, Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar cũng chia sẻ, một lễ ký kết trực tuyến cho thỏa thuận Mỹ - Iran dự kiến diễn ra ngày 14-6. Pakistan đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đã phủ nhận thông tin trên, đồng thời dẫn ra lý do mà ông mô tả là "sự do dự của phía bên kia".

Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Baqaei cũng nhấn mạnh, bất kỳ bản ghi nhớ (MoU) tiềm năng nào giữa Iran và Mỹ "sẽ chỉ đóng vai trò như một khuôn khổ để tiếp tục các cuộc đàm phán", không nên được coi là "một thỏa thuận cuối cùng". Ông nói thêm rằng, các cuộc thảo luận về vấn đề hạt nhân dự kiến sẽ tiếp tục trong khoảng thời gian 60 ngày.

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