Nhịp cầu nhân ái

Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 10-6 đến 16-6-2026)

SGGPO

Từ ngày 10-6 đến 16-6-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp hai em Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú+Nguyễn Huỳnh Cẩm Vy HCCG 26-21 (15-06-2026): Bà Lệ Ngà (Nguyễn Trãi, TPHCM): 1.000.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Pham Nguyen Anh Kiet (CK): 30.000đ, Pham Thi Hai (CK): 1.000.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, CSPM+CSTV (CK): 5.000.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...13191 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...86001 (CK): 100.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 60.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp chị Siu H'Truin HCCG 26-20 (08-06-2026): Tăng Thị Xuân Ngân (P.Vĩnh Hội): 500.000đ, Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 500.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Pham Nguyen Anh Kiet (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 250.000đ, CSPM+CSTV (CK): 5.000.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Triệu Vy HCCG 26-19 (04-06-2026): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 250.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TP.HCM (CK): 500.000đ, Vu Thi Tam (CK): 200.000đ, CSPM+CSTV (CK): 10.000.000đ, Vo Hoang Quy (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ.

Giúp anh Vi Hồng Quang HCCG 26-18 (01-06-2026): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TP.HCM (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ.

Giúp anh Lý Thanh Điền HCCG 26-17 (28-05-2026): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TP.HCM (CK): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Hữu Tấn Phát HCCG 26-16 (25-05-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TP.HCM (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Lâm HCCG 26-14B (21-05-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 500.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TP.HCM (CK): 500.000đ.

Giúp chị Vũ Ngọc Ánh Hoa HCCG 26-14 (18-05-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.500.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TP.HCM (CK): 500.000đ.

Giúp em Lý Thị Mộng Dung HCCG 26-13 (11-05-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 500.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Thủy HCCG 26-12 (07-05-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 500.000đ.

Giúp bà Cao Thị Lam HCCG 26-10 (20-04-2026): Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Lê Văn Toán HCCG 26-03 (30-01-2026): Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Lê Minh Trung HCCG 26-02 (26-01-2026): Bạn đọc TK số ...00001 (CK): 300.000đ.

Ủng hộ bếp ăn từ thiện bệnh viện Ung bướu TPHCM: Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ quỹ từ thiện bệnh viện Ung bướu TPHCM: Ký giả Tần Nguyên+Nguyễn Văn Tấn (P.Cầu Ông Lãnh, TPHCM): 500.000đ.

Ủng hộ bếp ăn người già neo đơn: Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 2.300.000đ.

Ủng hộ quỹ bệnh nhân ung bướu nghèo: Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 4.700.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Bạn đọc (CK): 50.000đ, Tran Hong Van (CK): 200.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thuy Linh (CK): 20.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 50.000đ, Nguyen Van Thuan (CK): 200.000đ, Le Thi Ngoc Lan (CK): 100.000đ, Vu Thi Ngoc Anh (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Hoang Lan (CK): 10.000đ, Nguyen Thanh Tam (CK): 100.000đ, Le Ngoan (CK): 2.500.000đ, Vu Thi Nhu Quynh (CK): 100.000đ, Le Thi Kim Anh (CK): 20.000đ, Nguyen Thuong Vu (CK): 240.000đ, Dinh Thi Minh Trang (CK): 20.000đ, Nguyen Thanh Tuyen (CK): 200.000đ, Dang Duc Tai (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 25.000đ, Vu Hai Long (CK): 500.000đ, Dang Thi Quynh Nhu (CK): 500.000đ, Do Duc Luong (CK): 1.000.000đ, Nguyen Viet Van (CK): 50.000đ, Pham Thien Trang (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Loan (CK): 30.000đ, Cao Thi Phuong Mai (CK): 100.000đ, Ngo Thi Ngoc Anh (CK): 50.000đ, Nguyen Duc Tuan (CK): 50.000đ, Nguyen Van Thinh (CK): 100.000đ, Nguyen Manh Quan (CK): 60.000đ, Trieu Ngoc Tien (CK): 100.000đ, Vo Thi My Linh (CK): 10.000đ, TNTGD (CK): 100.000đ, Tran Thi Quynh Nhu (CK): 100.000đ, Le Thi Viet Ha (CK): 50.000đ, Nguyen Tien Truong (CK): 100.000đ, Pham Thi Thuy (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Huong Tra (CK): 10.000đ, Nguyen Ngoc Phuong (CK): 20.000đ, Bui Mai Chi (CK): 10.000đ, Nguyen To Uyen (CK): 10.000đ, Dang Thanh Ngoan (CK): 100.000đ, Dao Huong Ly (CK): 100.000đ, Ba Me (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Hai Yen (CK): 50.000đ, Truong Thai Linh (CK): 17.000đ, Nguyen Thuong Vu (CK): 128.000đ, Ha Thi Van (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Nguyen Bao Minh Thuy (CK): 100.000đ, Phi Minh Hieu (CK): 10.000đ, Nguyen Linh Chi (CK): 100.000đ, Cao Xuan Ba (CK): 150.000đ, Do Truc Quyen (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Nguyen Ngoc Yen (CK): 100.000đ, Nguyen Thanh Tuan (CK): 20.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 200.000đ, Luu Uyen Nhi (CK): 100.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Mai Anh (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ngoc Nga (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Ai (CK): 100.000đ, Nguyen Trang Tinh Ngoc (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Hoang Thi Kim Anh (CK): 50.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

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