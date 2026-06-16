Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Không để khám sức khỏe toàn dân trở thành phong trào

Sáng 16-6, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế TPHCM và 102 phường, xã về quán triệt công tác tổ chức triển khai khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu tại buổi làm việc Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Thành ủy TPHCM và trực tuyến đến 102 điểm cầu tại các phường, xã thuộc TPHCM trước đây.

Sớm quản lý sức khỏe cá nhân trên nền tảng số

Báo cáo tại buổi làm việc, PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, tính đến ngày 15-6, toàn thành phố đã thực hiện khám sức khỏe cho 182.554 người dân. Trong đó có 120.995 trường hợp khám sức khỏe định kỳ và 61.559 trường hợp khám sàng lọc. Đáng chú ý, nhóm người cao tuổi có hơn 51.800 người được khám; trẻ em dưới 6 tuổi hơn 44.000 trường hợp; người từ 18 tuổi trở lên hơn 20.300 trường hợp và trẻ em từ 6 đến dưới 18 tuổi gần 4.800 trường hợp.

Một số địa phương đã có kết quả nổi bật như xã An Nhơn Tây, xã Bà Điểm, phường Tân Tạo, xã Hiệp Phước, xã Thạnh An, xã Tân Nhựt... Đây là minh chứng cho thấy khi địa phương chủ động vào cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thì người dân sẵn sàng tham gia khám sức khỏe định kỳ.

Bên cạnh những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, thách thức như công tác rà soát, lập danh sách và quản lý đối tượng còn nhiều bất cập; áp lực về nguồn nhân lực; yêu cầu về chuyển đổi số. Nhận thức của một bộ phận người dân vẫn chưa thay đổi hoàn toàn. Nhiều người vẫn có thói quen chỉ đi khám khi có bệnh, chưa xem khám sức khỏe định kỳ là nhu cầu thiết yếu để bảo vệ sức khỏe bản thân.

PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế báo cáo tại buổi làm việc Ảnh: HOÀNG HÙNG

Để tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình trong thời gian tới, Sở Y tế đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu tiếp tục phát huy vai trò đầu mối trong công tác rà soát, lập danh sách đối tượng; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để chuẩn hóa dữ liệu cư trú; chủ động xây dựng kế hoạch khám sức khỏe phù hợp với đặc điểm từng địa phương.

Huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố, cộng tác viên dân số và cộng tác viên sức khỏe cộng đồng theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, bảo đảm không bỏ sót người dân thuộc diện được khám sức khỏe miễn phí. Đồng thời, kiến nghị tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường kết nối và liên thông dữ liệu giữa ngành y tế với cơ sở dữ liệu dân cư, bảo hiểm xã hội, giáo dục và các ngành liên quan nhằm giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng quản lý và khai thác dữ liệu sức khỏe.

Lấy hiệu quả chăm sóc sức khỏe người dân làm thước đo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Đảng ủy UBND thành phố, Sở Y tế, các sở, ngành liên quan cùng cấp ủy, chính quyền 102 phường, xã trong công tác triển khai các hoạt động khám sức khỏe cho người dân thời gian qua.

Các phường, xã tham dự trực tuyến tại các điểm cầu Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thông qua các đợt khám sức khỏe, khám sàng lọc đã được tổ chức trên địa bàn thành phố, nhiều trường hợp mắc bệnh không lây nhiễm, các yếu tố nguy cơ về sức khỏe đã được phát hiện sớm để tư vấn, theo dõi và điều trị kịp thời.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ người dân thành phố từ năm 2026 không chỉ là một chương trình y tế mà còn là một chủ trương lớn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây là bước chuyển quan trọng từ tư duy chữa bệnh sang tư duy chăm sóc sức khỏe chủ động; từ phát hiện bệnh khi đã muộn sang phát hiện sớm, quản lý sớm, điều trị sớm và bảo vệ sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.

“Chúng ta phải xác định, thành phố không tổ chức công tác khám sức khỏe toàn dân để hoàn thành một chỉ tiêu hay một chiến dịch ngắn hạn. Thông qua hoạt động này, các địa phương phải từng bước nắm chắc hơn thực trạng sức khỏe của người dân trên địa bàn; phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật; tổ chức quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe một cách thường xuyên, liên tục và hiệu quả. Đây mới là mục tiêu cốt lõi và cũng là thước đo thực chất của quá trình tổ chức thực hiện”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các địa phương không thể triển khai theo cách làm hành chính đơn thuần hoặc chỉ chờ người dân đến với cơ sở y tế. Phải chủ động đến với người dân; phát huy tối đa vai trò của khu phố, tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và lực lượng cộng tác viên tại cơ sở để rà soát, vận động, hỗ trợ người dân tham gia khám sức khỏe.

Đặc biệt quan tâm các nhóm đối tượng người cao tuổi, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người mắc bệnh mạn tính và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu thăm khám cho người bệnh Ảnh: HOÀNG HÙNG

Để hoàn thành sớm công tác khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị Đảng ủy UBND thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố và ngành y tế thành phố triển khai đồng bộ, thống nhất trên toàn địa bàn; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về nhân lực, chuyên môn, trang thiết bị, công nghệ thông tin và cơ sở vật chất phục vụ công tác khám sức khỏe toàn dân.

Sở Y tế cần phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ cơ sở; đồng thời tập trung quản lý tốt dữ liệu sức khỏe người dân, bảo đảm kết quả khám sức khỏe được cập nhật đầy đủ, chính xác và phục vụ hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Đối với Đảng ủy 102 phường, xã, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với trách nhiệm chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế triển khai hiệu quả nhiệm vụ khám sức khỏe người dân trên địa bàn năm 2026; chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, huy động tối đa các nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần trong năm, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

“Kết quả thực hiện phải được xem là một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở và trách nhiệm của người đứng đầu”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các phường, xã đặc biệt quan tâm đến yêu cầu thích ứng với quá trình già hóa dân số đang diễn ra ngày càng rõ nét trên địa bàn thành phố. Cùng với công tác khám sức khỏe toàn dân, cần chủ động chăm lo sức khỏe người cao tuổi, nhất là người cao tuổi sống đơn thân, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi mắc các bệnh mạn tính.

Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng bệnh, khám sức khỏe định kỳ và chủ động tham gia các chương trình tầm soát bệnh tật. Đặc biệt quan tâm công tác tầm soát ung thư, phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm; tích cực hưởng ứng chương trình thí điểm tầm soát ung thư cổ tử cung đối với phụ nữ, góp phần bảo vệ sức khỏe phụ nữ, nâng cao chất lượng dân số và chất lượng cuộc sống của người dân thành phố.

“Các địa phương tuyệt đối tránh tư tưởng làm theo phong trào, chạy theo thành tích hoặc chỉ chú trọng tỷ lệ hoàn thành. Kết quả thực hiện phải được đánh giá bằng hiệu quả thực chất mang lại cho người dân; bằng số trường hợp bệnh được phát hiện sớm; bằng số người dân được quản lý sức khỏe thường xuyên; bằng mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng phục vụ của hệ thống chính trị và ngành y tế trên địa bàn”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu.

Nhiều xã, phường cam kết hoàn thành khám sức khỏe cho người dân trong quý 3 Tại buổi làm việc, các xã phường, đặc khu như: phường Bình phú, Xuân Hòa, Tân An Hội, Bình Tây, Hiệp Phước, Bình Thạnh, Tân Định, Chánh Hưng, Bình Thới, Linh Xuân, Tân Sơn Hòa, Tân Phú, Bình Hưng Hòa, An Lạc, Đức Nhuận, Gò Vấp, xã Hóc Môn, xã Nhuận Đức cam kết với lãnh đạo thành phố sẽ hoàn thành khám sức khỏe cho người dân trong quý 3-2026. Một số xã, phường như Thủ Đức, Đông Hưng Thuận, Tam Bình, Cát Lái, Bình Chánh… vì mật độ dân cư đông, nhân lực y tế thiếu hứa hẹn sẽ hoàn thành trong quý 4-2026.

THÀNH AN