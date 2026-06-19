Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 19/03/2026 của UBND phường Tân Thành về kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án: Dự án thành phần 1-1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức) thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 4 thành phố hồ Chí Minh.

Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Tân Thành Thông báo tìm chủ sử dụng đất và các cá nhân không liên lạc được để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Dự án thành phần 1-1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức) thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 4 thành phố hồ Chí Minh. Danh sách các hộ dân chưa nhận thông báo thu hồi đất như sau:

TT Họ và tên Số thửa địa chính Số tờ địa chính Số thông báo THĐ Địa chỉ thửa đất 1 Bà Nguyễn Thị Tiêu 41 85 721/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 2 Ông Chướng A Mùi và Hà Mộc Anh 78 84 678/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 3 Ông Nguyễn Tiến Hải 76 84 1119/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 4 Ông Hoàng Tuấn Hải và bà Trần Xuân Nhi 717 88 1098/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 5 Ông Trương Văn Hồng và bà Nguyễn Thị Thanh Hà 718 88 857/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 6 Bà Phạm Lê Minh Hằng 583 88 856/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 7 Bà Trương Thị Kim Thủy 62 78 960/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 8 Ông Võ Ngọc Khâm 9 111 794/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 9 Ông Vũ Văn Thịnh và bà Nguyễn Minh Phương 678 88 861/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 10 Ông Bùi Thọ Thanh 715 88 709/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 11 Ông Huỳnh Anh Vũ 606 88 674/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 12 Bà Lê Thị Ngọc Huyền 732 88 667/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 13 Ông Lê Anh Dũng 579,545,574,281 99 632/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 14 Bà Nguyễn Lê Bích Đào 743 88 871/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 15 Ông Nguyễn Hữu Quốc Hùng 584 89 /TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 16 Bà Nguyễn Thị Nguyệt 762,763 88 913/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 17 Ông Hoàng Xuân Chính và bà Mai Thị Nết 701 88 1110/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 18 Ông Huỳnh Xuân Tùng và bà Ngô Thị Yến Anh 737 88 1070/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 23 Ông Lê Văn Khương và bà Lê Thị Hoa 738 88 1097/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 19 Ông Ngô Thanh Bình 692 88 1125/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 20 Ông Nguyễn Đức hải và bà Đặng Thị Thúy 112 88 1133/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 21 Ông Trần Văn Ngọc và bà Nguyễn Thị Kim Phượng 604 88 1133/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 22 Ông Thái Doãn Quý và bà Lê Thị Giang 733 88 889/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 23 Ông Phạm Sỹ Hoàng và bà Đoàn Thị Trà Linh 658,657,660 88 909/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 24 Ông Phạm Quốc hùng và bà Trần Thị Cẩm thơ 702 88 907/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 25 Ông Trần Công Danh và Bà Nguyễn Thị Hồng Nga 567 88 890/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 26 Ông Trần Anh Đức và bà Lê Thị Huyền 758 88 895/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 27 Bà Vũ Nguyễn Tường Vi 603 88 1157/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 28 Ông Trịnh Văn Trọng 605,565 88 932/TB-UBND; 855/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 29 Bà Nguyễn Thị Thủy 3 92 823/TB-UBND; P.Tân Thành, TP HCM 30 Ông Nguyễn Ngọc Trân và bà Trần Thị Liễu 125 11 1285/TB-UBND; P.Tân Thành, TP HCM 31 Ông Hong A Ửng 24 11 1286/TB-UBND; P.Tân Thành, TP HCM

Kể từ ngày niêm yết, đăng báo (lần đầu) thông báo này mà cá nhân, hộ gia đình có đất thu hồi không đến liên hệ với UBND phường Tân Thành hoặc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Thành thì Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Thành phối hợp với UBND phường Tân Thành tiến hành lập biên bản và thực hiện kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất; lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định.

Các hộ gia đình, cá nhân trên nhận được thông báo này vui lòng liên hệ: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Tân Thành, địa chỉ: Số 246 đường Bình Giã, Phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh gặp đồng chí – chuyên viên (Trần Hữu Thông) SĐT: 0989.816.161 hoặc UBND phường Tân Thành gặp đồng chí Võ Trung Hiếu – công chức địa chính phường SĐT: 0909. 631.252.

Trân trọng thông báo!

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Tân Thành-TPHCM