Vụ “sở hữu kỳ nghỉ”: Góc khuất khiến dư luận xót xa

Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng hợp đồng “sở hữu kỳ nghỉ” vừa bị lực lượng Công an nhiều tỉnh, thành triệt phá, có một góc khuất khiến dư luận không khỏi xót xa.