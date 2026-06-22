EVN cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo

Chiều 22-6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, gần đây xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới thông qua tin nhắn OTP giả mạo.

Theo EVN, một số khách hàng sử dụng điện phản ánh bất ngờ nhận được tin nhắn từ người gửi hiển thị tên “EVN CSKH”. Nội dung tin nhắn chứa mã OTP giả gồm 6 chữ số, kèm theo đường link lạ có chứa ký tự “evn” nhưng phần đuôi tên miền khác với tên miền thông thường.

EVN khẳng định, đây là thủ đoạn lừa đảo mới của các đối tượng xấu nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và dữ liệu khách hàng.

Đối với ứng dụng EVN CSKH được đưa vào thử nghiệm từ ngày 15-6, EVN cho biết, người dùng chỉ nhận tin nhắn chứa mã xác thực OTP khi đăng nhập lần đầu hoặc thực hiện xác thực giao dịch trên ứng dụng. Tin nhắn OTP chính thức của EVN không gắn kèm bất kỳ đường link nào.

Để bảo đảm an toàn thông tin, EVN khuyến cáo, người dân và khách hàng sử dụng điện nâng cao cảnh giác với hình thức lừa đảo này.

Theo đó, khách hàng tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email, mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin tự xưng là EVN.

Khách hàng không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thông tin cá nhân cho bất kỳ website, tổ chức hay cá nhân nào tự xưng là nhân viên điện lực hoặc EVN.

EVN cũng khuyến nghị người dân chỉ tải và sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng EVN CSKH từ các kho ứng dụng chính thức của Google Play và App Store. Trước khi cài đặt, khách hàng cần kiểm tra kỹ tên ứng dụng, đơn vị phát hành và không cài đặt ứng dụng từ các đường link lạ, không rõ nguồn gốc.

Khách hàng có thể quét mã QR để tải ứng dụng EVN CSKH từ kho ứng dụng chính thức dành cho hệ điều hành iOS và Android

Khi phát hiện các tin nhắn có dấu hiệu giả mạo, lừa đảo, khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của các tổng công ty điện lực, để được hỗ trợ và xác minh thông tin.

Cụ thể, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc có số điện thoại 19006769; Tổng Công ty Điện lực miền Trung 19001909; Tổng Công ty Điện lực miền Nam 19001006 và 19009000; Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội 19001288; Tổng Công ty Điện lực TPHCM 1900545454.

PHÚC HẬU