Rùa biển xuất hiện gần du khách tại vịnh Nha Trang

Chiều 23-6, anh Nguyễn Hữu Đại, hướng dẫn viên lặn biển tại vịnh Nha Trang cho biết vừa ghi lại được hình ảnh một cá thể rùa biển (đồi mồi) xuất hiện tại Khu bảo tồn biển Hòn Mun.

Theo anh Đại, ngày 22-6, trong lúc hướng dẫn đoàn du khách bơi ngắm san hô tại Khu bảo tồn biển Hòn Mun (vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) thì bất ngờ phát hiện cá thể rùa biển bơi giữa làn nước trong xanh.

Rùa biển đang bơi giữa làn nước trong xanh. Video: HỮU ĐẠI

Dù đã nhiều năm làm nghề và thường xuyên đưa du khách khám phá các điểm lặn trong vịnh Nha Trang, đây là lần đầu tiên anh Đại được tận mắt chứng kiến rùa biển xuất hiện tại khu vực tổ chức hoạt động tham quan.

Ngay sau khi phát hiện cá thể rùa, anh Đại đã nhắc nhở du khách giữ khoảng cách an toàn, không bơi theo, không vây quanh và không tìm cách chạm vào rùa biển. Mọi người cùng lặng lẽ quan sát cho đến khi cá thể rùa từ từ bơi ra xa.

Sự xuất hiện của rùa biển tại Hòn Mun mang đến trải nghiệm đặc biệt cho du khách, đồng thời là tín hiệu tích cực đối với môi trường sinh thái biển tại vịnh Nha Trang. Khoảnh khắc hiếm gặp này cũng góp phần nâng cao nhận thức về việc bảo tồn đa dạng sinh học và gìn giữ hệ sinh thái biển tự nhiên.

HIẾU GIANG