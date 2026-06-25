Xã hội

Chiều nay 25-6, TPHCM và Nam bộ bước vào đợt mưa mới

SGGPO

Theo tổng hợp thông tin từ Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, dữ liệu radar mây đối lưu và ứng dụng dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, TPHCM và Nam bộ bước vào một đợt mưa mới từ chiều 25-6.

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Cơn mưa ở TPHCM. Ảnh minh họa: QUỐC ANH

Trưa nay, mây đối lưu đã phát triển tại nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long. Tại Lâm Đồng, ổ mây dông cũng đã hình thành và tiếp tục mở rộng.

Các chuyên gia khí tượng dự báo từ đầu giờ chiều, Nam bộ có mưa dông cục bộ. Đến khoảng 16 giờ, mưa dông phát triển trên diện rộng, nhiệt độ giảm còn khoảng 29 độ C. Mưa có thể kéo dài đến đêm với nền nhiệt phổ biến khoảng 27 độ C.

Theo ghi nhận của phóng viên, một số khu vực tại TPHCM đã có mưa lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng dự báo, Nam bộ có thể mưa liên tục trong nhiều ngày tới (chủ yếu vào chiều đến chiều tối).

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Từ khóa

TPHCM mưa dông dự báo thời tiết dự báo mưa

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