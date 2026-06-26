Chính trị

Nhân sự

Kiện toàn nhân sự lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền

SGGPO

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc và bổ nhiệm Phó Giám đốc Thường trực Học viện. PGS-TS Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự, trao quyết định và giao nhiệm vụ.

PGS-TS Lê Hải Bình trao quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: HVBC
PGS-TS Lê Hải Bình trao quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: HVBC

Tại buổi lễ, PGS-TS Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, công bố Quyết định bổ nhiệm lại PGS-TS Phạm Minh Sơn giữ chức Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; bổ nhiệm PGS-TS Mai Đức Ngọc giữ chức Phó Giám đốc Thường trực Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

100A7716.jpg
PGS-TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HVBC

Phát biểu giao nhiệm vụ, PGS-TS Lê Hải Bình chúc mừng hai đồng chí được tín nhiệm bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới; nhấn mạnh đây là sự ghi nhận của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các cán bộ.

Đồng chí Lê Hải Bình đề nghị tập thể lãnh đạo học viện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong giảng dạy, học tập và quản trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

100A7722.jpg
PGS-TS Mai Đức Ngọc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: HVBC

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS-TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền bày tỏ vinh dự, cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp; cam kết tiếp tục xây dựng môi trường đào tạo hiện đại, sáng tạo, nhân văn, thúc đẩy đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học.

PGS-TS Mai Đức Ngọc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, sẽ cùng tập thể lãnh đạo học viện phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; triển khai hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện; hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo và kiểm định quốc tế các chương trình đào tạo.

100A7731.jpg
Các đại biểu, khách mời chúc mừng và chụp hình lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: HVBC
Tin liên quan
LÂM MINH

Từ khóa

Học viện Báo chí và Tuyên truyền Học viện Lãnh đạo các cấp Bổ nhiệm kiện toàn lãnh đạo

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn