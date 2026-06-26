Kiện toàn nhân sự lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc và bổ nhiệm Phó Giám đốc Thường trực Học viện. PGS-TS Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự, trao quyết định và giao nhiệm vụ.

PGS-TS Lê Hải Bình trao quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: HVBC

Tại buổi lễ, PGS-TS Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, công bố Quyết định bổ nhiệm lại PGS-TS Phạm Minh Sơn giữ chức Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; bổ nhiệm PGS-TS Mai Đức Ngọc giữ chức Phó Giám đốc Thường trực Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

PGS-TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HVBC

Phát biểu giao nhiệm vụ, PGS-TS Lê Hải Bình chúc mừng hai đồng chí được tín nhiệm bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới; nhấn mạnh đây là sự ghi nhận của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các cán bộ.

Đồng chí Lê Hải Bình đề nghị tập thể lãnh đạo học viện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong giảng dạy, học tập và quản trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

PGS-TS Mai Đức Ngọc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: HVBC

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS-TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền bày tỏ vinh dự, cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp; cam kết tiếp tục xây dựng môi trường đào tạo hiện đại, sáng tạo, nhân văn, thúc đẩy đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học.

PGS-TS Mai Đức Ngọc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, sẽ cùng tập thể lãnh đạo học viện phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; triển khai hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện; hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo và kiểm định quốc tế các chương trình đào tạo.

Các đại biểu, khách mời chúc mừng và chụp hình lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: HVBC

Tin liên quan Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyên dương các điển hình tiên tiến

LÂM MINH